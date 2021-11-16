Египет поддержал Ливию на пути к проведению президентских выборов в срок

Каир, 16 ноября. Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни прилетел в Египет для встречи с министром иностранных дел Самехом Шукри. Они обсудили последние события в североафриканском государстве и текущую подготовку к проведению парламентских и президентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Глава МИД республики заявил, что Каир не пожалеет усилий для удовлетворения чаяний ливийского народа и поможет ему восстановить стабильность. Он поддержал инициативу по изгнанию террористических групп и возвращению контроля над территориями страны под руководством национальных институтов.

«Египет поддерживает Ливию в стремлении создать безопасные условия для граждан и выполнить их требования по развитию государства», — сказал он.

Самех Шукри высоко оценил итоги Парижской международной конференции по стабилизации ситуации в североафриканском государстве. Он призвал к своевременному проведению выборов.

«Все иностранные войска и наемники должны покинуть Ливию как можно скорее в соответствии с утвержденными международными резолюциями», — сказал министр.

Член Президентского совета, в свою очередь, рассказал о важной роли Египта в обеспечении стабильности в североафриканском государстве. По его словам, это отражает особые отношения между двумя странами.

Выборы главы государства и парламента Ливии запланированы на 24 декабря. Местные жители и международное сообщество возлагает большие надежды на плебисцит, который положит конец десятилетнему кризису и вернет мирную жизнь в страну с единой властью.

Высшая избирательная комиссия до 22 ноября регистрирует кандидатов на всеобщий плебисцит. В настоящий момент в предварительных списках оказались 606 человек, изъявивших желание войти в состав правительства. Среди них можно особо отметить Сейфа аль-Ислама, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он баллотируется на пост президента.