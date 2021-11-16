Дакота Джонсон обвинила Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке

Вашингтон, 16 ноября. Актриса Дакота Джонсон, известная по фильму «Пятьдесят оттенков серого», сделала громкое заявление. Она обвинила выдающегося режиссера Альфреда Хичкока в сексуальных домогательствах к ее бабушке.

Артистка сообщила, что ее бабушка — голливудская актриса Типпи Хедрен — воодушевляла ее, когда речь шла об актерской профессии. Она была вдохновлена родственницей, несмотря на то, что той пришлось столкнуться с жестоким обращением в кинематографе.

«Она всегда была честной и могла постоять за себя. Альфред Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела спать с ним. Он терроризировал ее. При этом его ни разу не привлекли к ответственности», — честно заявила кинодива в подкасте Awards Chatter.

По ее словам, Альфред Хичкок злоупотреблял своей властью, что является неприемлемым, пишет телеканал «360». Откровением о домогательствах автора «Психо» к бабушке актриса поделилась спустя 41 год после смерти кинематографиста.

Не только зарубежные звезды рассказывают о харассменте, но и российские. Елена Проклова весной этого года призналась, что стала жертвой домогательств со стороны известного режиссера. Трагичный опыт она пережила, когда была еще подростком. Следом высказались и другие именитые артисты, в том числе Алена Яковлева. Она сообщила, что столкнулась с домогательством на съемочной площадке «Мосфильма».