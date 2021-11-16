Главные новости дня: 16 ноября

ФАН публикует дайджест событий 16 ноября.

Польские силовики были вынуждены применить светошумовые гранаты против толпы беженцев

Иностранцы скопились на границе со стороны Белоруссии. По некоторым данным, силовики были вынуждены также применить слезоточивый газ, были слышны звуки выстрелов. На агрессию пограничников спровоцировали мигранты, которые попытались незаконно проникнуть на территорию Польши, сломав ограждение.

Минобороны Азербайджана пожаловалось на обстрелы с армянской стороны

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии с армянской стороны. Азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры». По информации азербайджанского ведомства, во вторник, 16 ноября, под обстрел со стороны армянских войск попали населенные пункты Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов. Армения призвала Москву защитить суверенные территории республики. Об этом проинформировал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Занимавшуюся легализацией мигрантов в России банду обезвредила ФСБ

Банда злоумышленников, которая помогала мигрантам легализовываться в России, обезврежена благодаря грамотной работе сотрудников ФСБ. В спецслужбе установили, что преступники помогали гастарбайтерам получить легальный статус пребывания в стране, в том числе через органы ЗАГСа. Спектр услуг задержанных включал фиктивные браки, установление отцовства, подделку документов. Кадры оперативного мероприятия были обнародованы в Сети.

Сумку с расчлененным телом вытащили из реки Смоленка в Петербурге

Человеческие останки нашли рабочие, которые занимались укреплением набережной реки Смоленка. Личность погибшего устанавливается. Со слов очевидцев, клетчатая сумка с расчлененным телом находилась в районе дома 30 по улице Кораблестроителей. Она была привязана к тележке на колесиках. По неподтвержденной информации, части тела принадлежат мужчине.

Более десяти человек попало в больницу с симптомами отравления метанолом в Казани

В казанскую больницу было доставлено сразу 11 человек. У всех медики диагностировали отравление метанолом, сообщил источник ФАН. По данным министерства, все 11 человек находятся в Центре острых отравлений городской клинической больницы №7. Состояние троих пациентов медики оценивают как тяжелое.

ФБА «Экономика сегодня» . / Андрей Тюнников

Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

Сертификационный процесс в отношении российско-германского газопровода «Северный поток — 2» вновь приостановлен, сообщило американское агентство Bloomberg. Трубопровод из России в Германию, пролегающий по дну Балтийского моря, пока что не будет сертифицироваться. Журналисты издания сообщают об очередной приостановке процедуры, которая была инициирована Берлином.

Российского бойца ММА Хожиева арестовали в США по обвинению в убийстве врача

Правоохранители арестовали бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева в США. Он обвиняется в убийстве врача по имени Мирана Рибати. По предварительным данным, 27-летний мужчина находился рядом с телом медика в момент задержания. При этом спортсмен признался, что именно он убил врача.

Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях противоспутниковой системы

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская противоспутниковая система с ювелирной точностью поразила мишень в космосе. В качестве мишени выступил недействующий спутник «Целина-Д», он находился в космосе с 1982 года. Фрагменты «Целина-Д» были внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования, поэтому не представляют опасности для работы МКС или других космических аппаратов на орбите.

Правительство России приняло решение об изменении максимального размера пособия по безработице

Максимальный объем пособия по безработице в следующем году увеличивается в России. Соответствующее постановление было подписано 16 ноября премьер-министром Михаилом Мишустиным. Новый максимальный размер выплат по безработице в Российской Федерации достигнет в 2022 году 12 792 рубля.

Композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк 16 ноября отмечает день рождения

Автору песен «Дoжди», «Билет на балет», «Город, которого нет» исполнилось 59 лет. В личный праздник Игорь Корнелюк в интервью ФАН объяснил, почему считает, что 99% современных песен — это продукция непрофессиональная, а в шоу-бизнесе правят только деньги, почему онлайн-концерты — то же самое, что онлайн-секс. Поделился артист и мыслями, о чем сожалеет в своей жизни и в какую сторону движется с новой цифрой на праздничном торте.