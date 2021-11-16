Бывший депутат Рады Царев: новый указ Путина поднимет рентабельность предприятий ЛНР и ДНР

Москва, 16 ноября. Процесс товарооборота в ЛНР и ДНР будет упрощен благодаря указу президента России Владимира Путина по Донбассу. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он напомнил: так как Луганская и Донецкая народные республики не были признаны Киевом, они не могли получить сертификат о происхождении своей продукции. Без сертификата товары нельзя было бы экспортировать.

«После указа президента Путина не нужно будет выкручиваться с сертификатами, упростится товарооборот, а республики станут ближе к России, что скажется на рентабельности предприятий ДНР и ЛНР. Это касается и металлургии, и угля, и списка других товаров, которые могут участвовать в тендерах и продаваться на российском рынке без посредников, которые раньше придумывали сертификаты происхождения», — рассказал Царев Общественной Службе Новостей.

Владимир Путин подписал указ об участии товаров из ЛНР и ДНР в госзакупках в России, информирует НСН. Киев в связи с этим направил ноту протеста МИД России.