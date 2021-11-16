Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 18:04
18:04
Общество
Лидер КПРФ Зюганов допустил оговорку и назвал провокацией введение в России «PR-кодов»
18:02
Украина
Политолог Скориков: «Киев скрывает от украинцев масштаб энергетической катастрофы»
18:02
Общество
Бастрыкину доложили о покупке служебного жилья на 100 млн рублей
18:01
Весь мир
Пресс-атташе президента ЦАР потребовал большего контроля над деятельностью миротворцев ООН
18:00
Общество
Адвокат Гафурова оценила приговор студентке, сбившей на пешеходе детей
18:00
Общество
#ЧЗП. Незаконный рынок, протекшая крыша и безопасность на дороге
17:58
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
17:56
Политика
Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео
17:55
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
17:55
Технологии
«Союз» впервые пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» в марте 2022 года
Все новости

Бывший депутат Рады Царев: новый указ Путина поднимет рентабельность предприятий ЛНР и ДНР
Политика
Бывший депутат Рады Царев: новый указ Путина поднимет рентабельность предприятий ЛНР и ДНР
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 16 ноября. Процесс товарооборота в ЛНР и ДНР будет упрощен благодаря указу президента России Владимира Путина по Донбассу. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он напомнил: так как Луганская и Донецкая народные республики не были признаны Киевом, они не могли получить сертификат о происхождении своей продукции. Без сертификата товары нельзя было бы экспортировать.

«После указа президента Путина не нужно будет выкручиваться с сертификатами, упростится товарооборот, а республики станут ближе к России, что скажется на рентабельности предприятий ДНР и ЛНР. Это касается и металлургии, и угля, и списка других товаров, которые могут участвовать в тендерах и продаваться на российском рынке без посредников, которые раньше придумывали сертификаты происхождения», — рассказал Царев Общественной Службе Новостей.

Владимир Путин подписал указ об участии товаров из ЛНР и ДНР в госзакупках в России, информирует НСН. Киев в связи с этим направил ноту протеста МИД России.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Бывший депутат Рады Царев: новый указ Путина поднимет рентабельность предприятий ЛНР и ДНР
ЛНР путин днр донбасс царев
Комментировать