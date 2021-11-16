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Привитые российской вакциной спортсмены смогут не соблюдать карантин на ОИ в Пекине
Спорт
Привитые российской вакциной спортсмены смогут не соблюдать карантин на ОИ в Пекине
Global Look Press  /  Xing Guangli/XinHua

Москва, 16 ноября. Спортсмены, привитые одной из российских вакцин, могут не соблюдать карантин по приезде на Олимпийские игры в Пекине, сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

По его словам, у атлетов не будет проблем, если у них есть прививка от коронавируса. При этом сам препарат не имеет значения. Для всех остальных продолжают действовать ограничительные меры. Речь идет о трехнедельном карантине.

«За сборную России мы спокойны, потому что все вакцинированы и находятся под наблюдением врачей», — констатировал Морозов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Китайская столица станет первым городом, в котором пройдут как летние, так и зимние Игры.

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олимпийские игры вакцина пекин коронавирус
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