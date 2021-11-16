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Минобороны Армении: 12 армянских военнослужащих попали в плен на границе с Азербайджаном
Армия
Минобороны Армении: 12 армянских военнослужащих попали в плен на границе с Азербайджаном
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Ереван, 16 ноября. В ходе вооруженного противостояния на армяно-азербайджанской границе 12 военнослужащих Вооруженных сил Армении попали плен. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

В ведомстве отметили, что 16 ноября на границе с Азербайджаном начались боевые действия с применением артиллерии и бронетехники. В ходе противостояния армянским военным удалось уничтожить и вывести из строя около 10 единиц бронетехники противника, однако 12 военнослужащих ВС Армении попали в плен.

«12 военнослужащих ВС Армении — семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены», — говорится в сообщении.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии с армянской стороны. При это в ведомстве отметили, что азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры».

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