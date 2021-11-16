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Друг экс-солиста «На-На» Валерия Юрина бьет тревогу из-за алкоголизма певца

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 17:31
Шоу-бизнес
Друг экс-солиста «На-На» Валерия Юрина бьет тревогу из-за алкоголизма певца
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 16 ноября. Друзья первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина переживают за музыканта. Здоровье артиста уже на грани, ситуацию усложняет его пристрастие к выпивке.

Приятель Юрина Андрей Назаров не скрывает, что у когда-то любимого всеми женщинами певца развилась алкогольная зависимость. Исполнитель попал в больницу в тяжелом состоянии из-за запоя. Московские врачи смогли вернуть его к жизни. Родные рассчитывали, что музыкант после таких событий возьмется за голову и начнет жить без горячительных напитков. Но это не свершилось.

От артиста все отвернулись. Единственные, кто готов помогать музыканту, — это Назаров и бывшая возлюбленная певца Наталья Штерн. Женщина обмолвилась, что проблемы со спиртным были у певца и раньше. Но больше всего ее пугало, каким агрессивным становился избранник после попадания алкоголя в организм.

«Если сейчас его не остановить, второй тромб оторвется и это Валеру убьет. Вспомните Диму Марьянова, у него те же проблемы были. Ушел такой молодой, красивый, талантливый», — забила тревогу Штерн в разговоре с kp.ru.

Дмитрий Марьянов ушел из жизни в октябре 2017 года в возрасте в возрасте 47 лет. Артисту стало плохо в реабилитационном центре, где он проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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алкоголизм на-на Юрин
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