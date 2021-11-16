Публицист Микульскис разбирается в причинах иска Генпрокуратуры о закрытии «Мемориала»

11 ноября 2021 года Генеральная прокуратура РФ обратилась в Верховный суд c иском о ликвидации общества «Мемориал»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале напоминает о некоторых моментах, связанных с историей этой структуры и делающих претензии государства к ней абсолютно обоснованными.

В реестр иностранных агентов «Мемориал» попал еще в 2016 году. Произошло это в результате внеплановой проверки, проведенной Министерством юстиции России на основании требования Генпрокуратуры. Пресс-служба Минюста, отвечая тогда на запрос информационного агентства «Интерфакс», раскрыла некоторые итоги мероприятия.

«Установлен факт получения организацией финансирования из иностранных источников, в том числе от организаций, деятельность которых в дальнейшем признана нежелательной на территории Российской Федерации (Osi Assistance Foundation, The National Endowment for Democracy2)», — говорилось в сообщении представителей министерства.

«Историки-правозащитники» красноречивому сигналу от государства тогда не вняли и спустя пять лет (в течение которых руководство «Мемориала» неоднократно штрафовалось за систематические нарушения закона об иностранных агентах) чаша государственного терпения переполнилась. В начале ноября Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с иском о полной ликвидации на территории Российской Федерации «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» вместе со всеми его структурными подразделениями. Судебное заседание по рассмотрению административного иска назначено на 25 ноября.

Сказать, что «рукопожатная общественность» после этих известий впала в истерику — ничего не сказать. Отметились буквально все. Имен называть не стану, они и без этого на слуху. И словесный шторм, разразившийся в «либеральных» пабликах, похоже, не утихнет еще долго. Петиции, открытые письма, посты в социальных сетях, призывы к милосердию, соседствующие с традиционными угрозами… Одна литературная дама в порыве возмущения даже публично отказалась от государственной премии, полученной в 2002 году. Дама, правда, не уточнила — вернула ли она в бюджет деньги, полученные от ненавидимой ею страны, но обсуждение этой недосказанности в ее среде почему-то считают дурным тоном.

Стоит отдать должное и Западу, который отнюдь не бросил на произвол судьбы своих «мемориальских» подопечных. Вот, например, госсекретарь США Энтони Блинкен горько и гневно сетует в своем Twitter:

«Иски российских властей о закрытии «Мемориал Интернэшнл» и правозащитного центра «Мемориал» являются их последней атакой на свободу слова. Россия должна прекратить судебные процессы и прекратить злоупотреблять своим законом об иностранных агентах для преследования, стигматизации и замалчивания гражданского общества».

Global Look Press / CNP/AdMedia

А вот верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выступает с заявлением на сайте представительства Европейского союза в Российской Федерации:

«Российские власти должны отменить это решение и остановить неослабевающее наступление на гражданское общество и независимые СМИ».

С Государственным департаментом США все понятно — работа у него такая. А вот к господину Боррелю есть вопрос: вам же должно быть известно про Foreign Agents Registration Act и параграф 2386 раздела 18 кодекса законов США, известный как «Акт Вурхиса»? Не слышали? Так ознакомьтесь. Вот вам FARA, а вот вам «Акт…». После прочтения можете смело требовать у американских властей немедленной отмены этих нормативных документов, наступающих, по вашей логике, на горло гражданскому обществу и свободе СМИ. Впрочем, есть подозрение, что это призыв в пустоту…

Так что же это за организация, о которой так пекутся доморощенные и зарубежные «борцы за все хорошее»? Если говорить среднестатистическими словами — обычное «дитя перестройки», изначально, в 1987 году, рожденное с целью содействия установке памятников жертвам политических репрессий и превратившееся к настоящему времени в своеобразную пропагандистскую корпорацию, чья главная задача — дискредитация России. На деньги тех, для кого Россия уже давно не должна существовать.

Судите сами: тематические памятники расставлены едва ли ни в каждом российском городе, именем Солженицына названа улица в одном из центральных районов Москвы, а изучение его трудов включено в школьную программу, снимаются фильмы, ставятся спектакли, но… По хорошо оплаченному мнению фигурантов дела — «власти скрывают». И не просто скрывают, а еще и якобы норовят вернуться к репрессивной практике приснопамятных времен «культа личности». К примеру, отправляя за решетку одного пожилого карельского активиста, чье поприще «восстановления исторической справедливости» вполне успешно сочеталось с изготовлением детской порнографии…

Кстати, о методах и целях восстановления этой самой «справедливости» отлично высказался историк Дмитрий Верхотуров:

«Что вызывало омерзение и отторжение в деятельности «Мемориала»? То, что вся история страны подавалась ими словно бы вывернутой наизнанку. Главное событие для них — это были репрессии. Все остальное — индустриализация, резкий культурный рывок, война и так далее — у них изображалось как нечто второстепенное и неважное. В их картине истории СССР на первом месте был зэк из ГУЛАГа. Это вот настолько резкое и грубое искажение, на грани бреда и галлюцинации, что всерьез придерживаться такой точки зрения можно было, по моему мнению, только умышленно и из враждебных побуждений».

Отдельного внимания заслуживают и списки «политзаключенных», которые ведутся «Мемориалом» с 2008 года. Нет, глава правозащитного центра Александр Черкасов, конечно же, не согласен с высказываниями и действиями, скажем, персонажей из запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»3. Он просто считает, что они не должны сидеть в тюрьме. Потому что занимались политикой, а совсем не терроризмом. Факт же того, что организация «Хизб ут-Тахрир» запрещена в США, Германии и множестве мусульманских стран, видимо, прошел мимо его ушей.

Напомню: 25 ноября состоится судебное заседание, посвященное делу «Мемориала», которое, скорее всего, поставит крест на антироссийской деятельности этой международной «конторы». А ее поклонникам останется только продолжать писать петиции в Госдеп, Евросоюз, ЕСПЧ и «Спортлото».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента

2 Признан нежелательной организацией в России.

3 Организация запрещена на территории РФ.