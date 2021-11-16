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Поклонники нашли доказательство романа Селены Гомес и Криса Эванса

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 17:29
Шоу-бизнес
Поклонники нашли доказательство романа Селены Гомес и Криса Эванса
instagram.com  /  @selenagomez

Москва, 16 ноября. Певица Тейлор Свифт показала видео с подругой Селеной Гомес, которая была в белоснежном свитере. Поклонники сразу увидели в этом улику, подтверждающую ее роман с актером Крисом Эвансом.

На видео 29-летняя Гомес сидит вместе со Свифт на съемках шоу Saturday Night Live. Артистка была в свитере от бреда масс-маркета Zara, похожем на тот, что носил герой Эванса в фильме «Достать ножи». Поклонники зачли это в качестве доказательства романтических отношений звезд.

Поклонники нашли доказательство романа Селены Гомес и Криса Эванса
prt scr tiktok.com / @taylorswift

Картина Райана Джонсона вышла в прокат в 2019 году. Она завоевала любовь у фанатов, а одежда героя Эванса стала предметом обожания зрителей. Поклонники раскупили вязаные свитера. Актеру, видимо, настолько понравилась кофта, что он купил такой же для своего пса.

Последние недели стали распространяться слухи о романе между Гомес и Эвансом. В начале минувшего месяца актера заметили выходящим их того же ресторана, в котором была певица.

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Крис Эванс фото селена гомес
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