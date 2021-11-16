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Госдума в первом чтении приняла законопроект о Fan ID для болельщиков

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 17:27
Спорт
Госдума в первом чтении приняла законопроект о Fan ID для болельщиков
Федеральное агентство политических новостей  /  Ксения Парфенова

, 16 ноября. Законопроект о введении паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID) был принят Госдумой в первом чтении. Инициатива обсуждалась с представителями разных ведомств.

Комитет ГД по физической культуре одобрил принятие законопроекта. Этот вопрос обсуждался не только с представителями администрации президента, но и с министерством внутренних дел РФ, министерством спорта РФ и с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ко второму чтению профильные ведомства обещают внести поправки и учесть пожелания болельщиков, сообщал ранее председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В России Fan ID появился во время Кубка конфедераций-2017 и во время ЧМ-2018. Паспорт болельщика получал каждый, кто купил билет на матч. Fan ID дает возможность зрителю пользоваться различными льготами.

Паспорт болельщика получил также эрмитажный кот по кличке Ахилл. Пресс-секретарь кота-оракула Анна Кондратьева заявляла, что Ахилл вполне мог посещать матчи ЧМ-2018.

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