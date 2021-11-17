Россия начала поставку комплексов С-400 в Индию

Нью-Дели и Тель-Авив будут совместно инвестировать в создание технологий следующего поколения двойного назначения; Правительство Индии провело консультации с ведущими игроками крипторынка страны по поводу положений будущего закона, регулирующего криптовалюты; Lokheed Martin предлагает Индии совместное производство самолетов F21; аналитики отметили разночтения в индийской и российской декларации по итогам встречи в Нью-Дели по Афганистану; на фоне общемирового ухудшения показателей Индия удержалась на прежней позиции в Индексе эффективности изменения климата — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия и Израиль подписали пакт о стимулировании инноваций

Документ предусматривает содействие инновациям, а также исследованиям и разработкам в стартапах и ММСП для внедрения технологий двойного назначения.

«В соответствии с соглашением стартапы и промышленность обеих стран будут работать вместе над созданием продуктов следующего поколения в таких областях, как беспилотные летательные аппараты, робототехника, искусственный интеллект, квантовые технологии, фотоника, биосенсорика, интерфейс мозг-машина, хранение энергии и обработка языка. Конечные результаты будут адаптированы с учетом уникальных требований обоих государств», — говорится в официальном заявлении по итогам встречи.

Индия является крупным покупателем израильской военной техники. В течение последних нескольких лет Израиль поставлял в Индию различные системы вооружения, ракеты и беспилотные летательные аппараты, но сделки в основном оставались за кулисами. Теперь, поскольку сотрудничество приобретает более глубокий и публичный характер, будут углубляться и исследовательские связи.

India's DRDO and Israel's DRDO equivalent signed the deal. #innovation



India, Israel Sign Bilateral Innovation Agreement For Development Of Dual-Use Technologies https://t.co/4V9718pmKD — Onkar Pandey #WearAMask (@iOnkarPandey) November 10, 2021

Регулирование криптовалют в Индии

Правительство Нарендры Моди готово представить всеобъемлющий законопроект о криптовалютах на зимней сессии парламента, которая начнется в конце ноября. Проведя официальные консультации с крупнейшими игроками индийского крипторынка, Нью-Дели показал, что не склонен занимать жесткую позицию.

Индия не пойдет по «китайскому пути» тотального запрета. Идет поиск более умеренного способа регулирования, который сделает отрасль прозрачной и контролируемой. При этом Резервный банк Индии снова заявил, что у него есть серьезные опасения в отношении цифровых валют, и подтвердил свою последовательную негативную позицию в отношении использования подобных финансовых инструментов.

На прошедшей неделе премьер-министр Нарендра Моди провел совещания по дальнейшему решению вопроса контроля крипторынка. На встрече было высказано твердое мнение о том, что нужно прекратить попытки ввести молодежь в заблуждение с помощью чрезмерно многообещающей и непрозрачной рекламы.

Тем не менее правительство понимает, что «мания криптовалют» открывает экономические возможности, если ее должным образом регулировать, поскольку криптоигроки стали новыми крупными работодателями, а доходы этого типа бизнеса могут расширить налоговую сеть. Для установления правил работы законодателям необходимо прояснить вопрос о том, рассматриваются ли цифровые вклады как валютные или инвестиционные активы. Предполагается, что второй вариант (инвестиции) более реалистичен.

Govt may introduce bill on crypto currencies in Parliament winter session



Currently, there are no particular regulations or any ban on use of crypto currencies in the country



Read: https://t.co/Lgtfk5UqRi pic.twitter.com/MaaO9U6uDl — The Times Of India (@timesofindia) November 15, 2021

Lockheed Martin готов выйти на индийский оборонный рынок

Американский аэрокосмический гигант Lokcheed Martin заявил, что готов удовлетворить потребности Нью-Дели в новых технологических решениях в областях наземной, морской, космической и кибербезопасности.

Уильям Блэр, вице-президент и исполнительный директор Lockheed Martin India, сказал, что у компании есть «хорошие возможности» для сотрудничества с местными организациями в таких отраслях, как беспилотные платформы, искусственный интеллект, квантовые вычисления и машинное обучение.

Более двух лет назад ВВС Индии опубликовали первоначальный тендер на приобретение 114 самолетов стоимостью около 18 миллиардов долларов США. Это одна из крупнейших военных закупок в мире за последние годы. Компания Lockheed уже связалась с индийской Tata Group по поводу локализации производства самолета F-21 Lockheed в Индии и пообещала не продавать F-21 другим странам, если получит этот контракт.

Lockheed Martin is eyeing the Indian defence market https://t.co/vksGKpxD9e — Maaike Verbruggen (@M__Verbruggen) November 15, 2021

На прошлой неделе она провела двухдневную конференцию для более чем 300 своих поставщиков и партнеров в Бангалоре в рамках усилий по дальнейшему расширению своего присутствия в аэрокосмическом и оборонном секторе.

Делийская встреча по Афганистану

Завершившийся на прошлой неделе в Нью-Дели диалог советников по национальной безопасности из Ирана, России и пяти центральноазиатских республик под председательством Аджита Доваля помог обозначить вектор действий Индии в отношении Афганистана.

Пакистан и Китай, приглашенные на конференцию, отказались приехать: Исламабад сказал, что Индия, как «провокатор» конфликта, «не может быть миротворцем», а Пекин сослался на перегруженный график мероприятий. Будучи принимающей стороной, Индия решила не приглашать членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), поскольку ни одна из стран-участниц до сих пор официально не признала их власть.

Россия — единственное государство, присутствовавшее и на Делийской встрече, и на прошедшем за день до нее саммите с участием талибов, США, Китая и Пакистана в Исламабаде. Москва опубликовала свое собственное заявление по Делийскому формату, в котором есть ряд существенных отличий от совместного документа, подписанного восемью странами-участницами. Один из самых спорных моментов, немедленно привлекших внимание индийских комментаторов, — отсутствие в российской декларации пункта об «обеспечении того, чтобы Афганистан никогда не стал убежищем для глобального терроризма».

Делийское коммюнике призывает к коллективному сотрудничеству в борьбе с угрозой радикализации, экстремизма, сепаратизма и незаконного оборота наркотиков в регионе. В российском заявлении ничего не говорится о совместной работе по этим вопросам. В то время как в Делийской декларации упомянуто, что страны-участницы проведут следующую встречу в 2022 году, в российской версии не указаны конкретные сроки. В ней просто сказано, что участники договорились продолжить взаимодействие.

Delhi Declaration Reaffirms India’s Commitment to the Security of Afghanistan @HarithaPusarla ‘s commentary on Recently held Delhi Declaration and its significance. https://t.co/EoN1Y0PMN6 — Sunanda Vashisht (@sunandavashisht) November 13, 2021

Делийская встреча — первое мероприятие, где присутствовали все державы Центральной Азии, а не только ближайшие соседи Афганистана. Их общая тревога — это терроризм внутри разоренного государства, его экспорт и радикализация населения всего региона. Беспокойство вызывает теневой рынок брошенного Соединенными Штатами и их союзниками оружия, а также рост наркоторговли.

Индийские аналитики утверждают, что большинство стран-участниц воспринимают Пакистан как «источник афганской проблемы». Фактически они указывают на то, что именно Исламабад поддерживал талибов и предоставлял укрытие боевикам во время двадцатилетней войны. Нью-Дели также отмечает «разрыв между намерениями и поступками правительства Имрана Хана», который более месяца изучал индийский запрос об отправке 50 000 тонн пшеницы в Кабул по сухопутному маршруту, пересекающему пакистанские границы. Проход конвоя получил одобрение 16 ноября.

Россия начала поставку С-400 в Индию

Индия закупила российскую ракетную систему С-400 более чем за 5 миллиардов долларов США в 2018 году. Вскоре контракт приобрел характер «спорного», поскольку Соединенные Штаты приняли закон о введении санкций в отношении стран, участвующих в оборонных сделках с Россией. На прошлой неделе Москва начала поставку согласно утвержденному графику.

С-400 является одной из самых передовых систем противовоздушной обороны в мире, с дальностью действия около 400 км. В пределах этого расстояния она способна обеспечить защиту от снарядов, крылатых ракет и даже самолетов. Главнокомандующий Военно-воздушными силами Индии, маршал авиации В. Р. Чаудхари сказал, что в соответствии с договором первое подразделение С-400 будет введено в эксплуатацию уже в этом году.

Сделка с Россией вызвала трения в отношениях между Индией и Соединенными Штатами. Ряд американских политиков поднял вопрос о применении санкций, если Нью-Дели завершит покупку. В ответ на это правительство Нарендры Моди заявило, что «Нью-Дели и Вашингтон — всеобъемлющие глобальные стратегические партнеры» и «Россия также привилегированный стратегический партнер. Индия всегда проводила независимую внешнюю политику. Прежде всего это относится к оборонным закупкам, которые осуществляются в интересах национальной безопасности».

Russia starts supplying S-400 air defence missile systems to India, first squadron to come up near Western front



Read @ANI Story | https://t.co/MpRdV5XFh2#s400 #Russia pic.twitter.com/SlHWEgyH6A — ANI Digital (@ani_digital) November 14, 2021

В декабре 2020 года США ввели санкции против Турции за приобретение все того же комплекса С-400. Пока что администрация Джо Байдена не сделала официальных комментариев о том, какое решение будет принято в отношении Индии.

Индия вошла в топ-10 Индекса эффективности изменения климата

В докладе об Индексе эффективности изменения климата за 2022 год отмечено, что основные страны-эмитенты показали плохие результаты в течение 2021 года. При этом Индия удержала свое десятое место, как и в прошлом году.

Документ, подготовленный компанией German-watch совместно с Сетью действий в области климата и Институтом нового климата, был опубликован в ходе 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

Как независимый инструмент мониторинга, Индекс эффективности изменения климата играет важную роль в предоставлении информации об этапах выполнения Парижского соглашения. Он дает анализ эффективности различных держав в области защиты климата с 2005 года. Отчет оценивает 60 стран и Европейский союз, которые вместе производят более 90 процентов глобальных выбросов парниковых газов. Авторы рассматривают четыре категории показателей — выбросы парниковых газов (40 процентов от общего показателя), возобновляемые источники энергии (20 процентов), потребление энергии (20 процентов) и политика в области климата (20 процентов).

Отчет показал, что Соединенные Штаты заняли 55-е место по эффективности среди 65 государств. Китай опустился на четыре места относительно 2020 года, заняв 37-ю позицию. Европейский союз также снизился на шесть пунктов по сравнению с предыдущим годом и находится на 22-й позиции. Великобритания преуспела, заняв седьмую строчку; но и это на две позиции ниже по сравнению с 2020 годом.

Скандинавские страны показали хорошие результаты — Дания заняла лучшую позицию в списке климатических показателей с 76,92 балла (из 100), за ней следуют Швеция и Норвегия с 74,46 и 73,62 балла соответственно. Ни одно государство не добилось достаточно высоких результатов, чтобы получить рейтинг, повторяющий результаты предыдущего года, поскольку не смогло набрать 80 пунктов или больше.

India in top 10 in climate performance ranking: Change Performance Index (CCPI) 2022 reporthttps://t.co/C7sjwrbzyU pic.twitter.com/oqZF2fVgub — Down To Earth (@down2earthindia) November 11, 2021

В докладе отмечается, что Нью-Дели сохранил такие же высокие показатели, как и в 2020 году.

«Значительное улучшение целевых показателей в области возобновляемых источников энергии ... способствовало высоким результатам Индии в этом году. Амбициозная политика в области возобновляемых источников энергии, такая как цель по производству возобновляемой электроэнергии мощностью 450 ГВт и увеличение доли электромобилей до 30% к 2030 году, также внесли свой вклад», — отметил эксперт Индекса эффективности изменения климата.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее объявил о ряде шагов по сокращению выбросов, которые включают в себя установление 2070 года в качестве срока для достижения нулевого уровня выбросов. Эксперты индекса отмечают, что недостаток этих планов лежит в «отсутствии единой стратегии и деталей реализации долгосрочных целей».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.