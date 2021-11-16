Актриса Шукшина: в сериале «Вечный зов» 1973 года зашифровано пророчество о будущей войне

Москва, 16 ноября. Советский телесериал «Вечный зов» 1973 года скрывает пугающее послание о мрачном будущем России. Об этом заявила знаменитая актриса Мария Шукшина.

В личном Telegram-канале артистка театра и кино поделилась соображениями о тайных пророчествах, которые могут скрываться за экранизацией романа Анатолия Иванова. На вызвавшую широкий резонанс публикацию Шукшину натолкнул комментарий одного из ее поклонников в Facebook, который пересмотрел фильм и пришел к неожиданному выводу: то, что было сказано в ленте 1973 года, пугающе точно предсказывает мрачное будущее нынешней России.

«Мы заставим их вспомнить, что «своя рубашка ближе к телу"… Мы вытравим это коммунистическое, это общественное из их мозгов… Вот закончится война, и тогда начнётся другая война. За нами идеологическая машина западного мира. Да и внутри СССР мы найдём много помощников... Деньги сделают все! Войну за души людей мы выиграем», — привела Шукшина цитату из сериала.

Кадр из фильма «Вечный зов» /

Фрагмент, который расшифровали Шукшина и ее подписчик, касается событий Великой Отечественной войны и диалога двух персонажей. Один восхищается стойкостью и мужеством советских воинов и женщин, трудящихся по 20 часов в сутки у станка в тылу, а другой уверен: патриотизм рано или поздно уступит индивидуализму, стремлению к личной наживе. Строки Иванова нашли пугающее отражение в нашей современной действительности: все, словно по сценарию, происходит прямо сейчас, уверена артистка.

Пророчества о будущем России можно найти не только в произведениях искусства, но и в наследии известных святых и провидцев. Так, например, ранее широкий резонанс в Сети вызвали слова Матроны Московской, предрекшей человечеству «смерть без войны».