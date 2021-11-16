Автоэксперт Шапарин раскритиковал инициативу о приложениях для фиксации нарушений ПДД

Москва, 16 ноября. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин выступил против внедрения приложений для фиксации нарушений ПДД. По его мнению, эта мера не повысит безопасность на дорогах и приведет к росту числа конфликтов.

Инициатива предполагает, что любой прохожий сможет, например, сфотографировать неправильно припаркованную машину, и нарушитель получит штраф. Однако Шапарин раскритиковал эту инициативу в эфире Общественной Службы Новостей. По мнению автоэксперта, такие приложения лишь спровоцируют повышение конфликтности.

«Уже сейчас в WhatsApp чатах фигурируют слова «стукач» и «крыса». Если в обществе так будут воспринимать людей, которые фиксируют нарушения, то я подозреваю, что у проктологов работы добавится — телефоны будут доставать», — поделился мнением вице-президент НАС.

Шапарин опасается, что новая мера никак не поспособствует снижению числа нарушений. По словам автоэксперта, после внедрения подобных приложений автовладельцы начнут получать огромное число штрафов, но многие из них будут оспариваемыми.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки, делающие возможной выписку штрафов за некоторые нарушения ПДД без составления протоколов в рамках КоАП. Для этого предполагается использование фото- и видеоматериалов, полученных с помощью специальных приложений. Нововведения должны заработать с 1 июня 2022 года.