Дрейк пришел на секретный концерт Адель после смертельной давки в Техасе

Лос-Анджелес, 16 ноября. Известный рэпер Дрейк посетил в Лос-Анджелесе секретное шоу вернувшейся на сцену певицы Адель. Незадолго до шоу он был участником концерта, в результате которого погибли восемь человек.

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе произошло событие, которое с нетерпением ждали фанаты . Адель выступила на концерте под названием One Night Only. На мероприятии собрался пул знаменитостей, в том числе ведущая и комик Эллен Дедженерес, певица Селена Гомес, актриса Мелисса Маккартни. Среди приглашенных был Дрейк, вышедший в свет после смертельной давки на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне.

Страшные события произошли в начале ноября во время концерта, на котором присутствовали около 50 тысяч человек. На мероприятии толпа стала давить на первые ряды, которые стояли у огороженной сцены. Давка усилилась после того, как на сцену к Трэвису Скотту поднялся Дрейк. В итоге погибли восемь человек.