Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 18:03
18:02
Украина
Политолог Скориков: «Киев скрывает от украинцев масштаб энергетической катастрофы»
18:02
Общество
Бастрыкину доложили о покупке служебного жилья на 100 млн рублей
18:01
Весь мир
Пресс-атташе президента ЦАР потребовал большего контроля над деятельностью миротворцев ООН
18:00
Общество
Адвокат Гафурова оценила приговор студентке, сбившей на пешеходе детей
18:00
Общество
#ЧЗП. Незаконный рынок, протекшая крыша и безопасность на дороге
17:58
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
17:56
Политика
Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео
17:55
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
17:55
Технологии
«Союз» впервые пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» в марте 2022 года
17:54
Экономика
Стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель в 2022 году
Все новости

Дрейк пришел на секретный концерт Адель после смертельной давки в Техасе
Шоу-бизнес
Дрейк пришел на секретный концерт Адель после смертельной давки в Техасе
instagram.com  /  @champagnepapi

Лос-Анджелес, 16 ноября. Известный рэпер Дрейк посетил в Лос-Анджелесе секретное шоу вернувшейся на сцену певицы Адель. Незадолго до шоу он был участником концерта, в результате которого погибли восемь человек.

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе произошло событие, которое с нетерпением ждали фанаты . Адель выступила на концерте под названием One Night Only. На мероприятии собрался пул знаменитостей, в том числе ведущая и комик Эллен Дедженерес, певица Селена Гомес, актриса Мелисса Маккартни. Среди приглашенных был Дрейк, вышедший в свет после смертельной давки на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне.

Страшные события произошли в начале ноября во время концерта, на котором присутствовали около 50 тысяч человек. На мероприятии толпа стала давить на первые ряды, которые стояли у огороженной сцены. Давка усилилась после того, как на сцену к Трэвису Скотту поднялся Дрейк. В итоге погибли восемь человек.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дрейк пришел на секретный концерт Адель после смертельной давки в Техасе
адель дрейк концерт
Комментировать