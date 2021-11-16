Поезд с героями книг о Гарри Поттере начал курсировать в Башкирии

Уфа, 16 ноября. Экскурсионное путешествие впервые состоялось на поезде «Хогвартс-экспресс» в Башкирии 14 ноября. Пассажиры отправились по маршруту Стерлитамак — Белое Озеро — Стерлитамак.

Каждому путешественнику выдали волшебную палочку, билет, письмо из Хогвартса и «чудодейственный ланч». Всего в поезде было 124 туриста. Для полного погружения в стилизованном под Гарри Поттера транспорте находились аниматоры. Путешественники встретились с Волан-де-Мортом, Хагридом, Беллатрисой Лестрейндж, Добби и другими героями Вселенной Гарри Поттера.

Продолжительность поездки составила два часа, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Следующие рейсы запланированы на 21 и 28 ноября.

В начале ноября праздновалось 20-летие со дня первой экранизации произведения Роулинг о мальчике-волшебнике. Мировая премьера ленты «Гарри Поттер и философский камень» состоялась 4 ноября 2001 года.