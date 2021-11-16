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Генсек социал-демократов ФРГ Клингбайль: избрание канцлера может состояться до 12 декабря
Политика
Генсек социал-демократов ФРГ Клингбайль: избрание канцлера может состояться до 12 декабря
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 16 ноября. Новый канцлер Германии должен быть назначен до 12 декабря. На это надеются Социал-демократическая партия ФРГ, свободные демократы и «Зеленые».

Они рассчитывают, что новый кабинет министров начнет работать как можно скорее. Об этом сказал генеральный секретарь социал-демократов Ларс Клингбайль.

«Действительно, перед правительством стоят многочисленные вызовы, и их не стало меньше в последние дни», — сказал Клингбайль во время беседы с журналистами.

Ранее бывший глава Европарламента Олаф Шольц выразил надежду, что новый немецкий канцлер сможет наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Он посоветовал будущему лидеру взаимодействовать с Россией.

Журналисты издания Bild информировали, что Шольц, который является потенциальным канцлером, выберет принцип «деревенской дискотеки» в отношениях с РФ. Он будет «танцевать» с теми, с кем удобно, передает НСН.

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выборы германия канцлер
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