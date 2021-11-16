Голливудский актер и менеджер Сталлоне Джефф Уолд умер в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 16 ноября. Продюсер и актер Джефф Уолд скончался в Лос-Анджелесе. Также Уолд был менеджером Сильвестра Сталлоне и Джорджа Карлина.

По данным местных СМИ, Уолду было 77 лет. Его смерть подтвердила дочь Трейси. Однако причину кончины женщина не указала. Она рассказала, что отец «до самого конца со смехом боролся за жизнь», которую прожил «во всех смыслах эпично».

Клиентами Уолда также были музыкант Майлз Дэвис, боксер Майк Тайсон, певица Донна Саммер, рок-музыкант Дэвид Кросби и другие звезды. С начала 1970 года Уолд был продюсером различных фильмов и телешоу.