Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 18:02
18:02
Украина
Политолог Скориков: «Киев скрывает от украинцев масштаб энергетической катастрофы»
18:02
Общество
Бастрыкину доложили о покупке служебного жилья на 100 млн рублей
18:01
Весь мир
Пресс-атташе президента ЦАР потребовал большего контроля над деятельностью миротворцев ООН
18:00
Общество
Адвокат Гафурова оценила приговор студентке, сбившей на пешеходе детей
18:00
Общество
#ЧЗП. Незаконный рынок, протекшая крыша и безопасность на дороге
17:58
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
17:56
Политика
Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео
17:55
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
17:55
Технологии
«Союз» впервые пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» в марте 2022 года
17:54
Экономика
Стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель в 2022 году
Все новости

Минтранс России рассматривает введение субсидий для авиакомпаний из-за закона о QR-кодах
Общество
Минтранс России рассматривает введение субсидий для авиакомпаний из-за закона о QR-кодах
pexels.com  /  Nur Andi Ravsanjani Gusma

Москва, 16 ноября. Российские авиакомпании могут получить субсидии из-за закона о QR-кодах. Такое мнение выразил замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов.

Недавно стало известно, что до конца года в России могут принять закон о продаже авиабилетов и допуске пассажиров на борт самолета при наличии QR-кода. Проверка их наличия у пассажиров будет внедрена в стране до 2022 года, отметил он.

При этом Богданов добавил, что Минтранс может ввести определенные субсидии для авиакомпаний. Дело в том, что из-за нового закона о QR-кодах они могут столкнуться с большими трудностями, объяснил он в рамках «Транспортной недели».

Закон об использовании QR-кодов на транспорте будет распространяться и на зарубежные авиакомпании. Минтранс России ожидает принятия закона в 2021 году.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минтранс России рассматривает введение субсидий для авиакомпаний из-за закона о QR-кодах
богданов минтранс qr-код
Комментировать