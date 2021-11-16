Минтранс России рассматривает введение субсидий для авиакомпаний из-за закона о QR-кодах

Москва, 16 ноября. Российские авиакомпании могут получить субсидии из-за закона о QR-кодах. Такое мнение выразил замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов.

Недавно стало известно, что до конца года в России могут принять закон о продаже авиабилетов и допуске пассажиров на борт самолета при наличии QR-кода. Проверка их наличия у пассажиров будет внедрена в стране до 2022 года, отметил он.

При этом Богданов добавил, что Минтранс может ввести определенные субсидии для авиакомпаний. Дело в том, что из-за нового закона о QR-кодах они могут столкнуться с большими трудностями, объяснил он в рамках «Транспортной недели».

Закон об использовании QR-кодов на транспорте будет распространяться и на зарубежные авиакомпании. Минтранс России ожидает принятия закона в 2021 году.