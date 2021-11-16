Хакеры Moses Staff раскрыли личную тайну генерала ЦАХАЛ

Тегеран, 16 ноября. Группа хакеров Moses Staff, предположительно связанная с Ираном, завладела информацией о главе Управления военной разведки ЦАХАЛ (АМАН) генерал-майоре Аароне Халиве. Об этом сообщила русская служба Pars Today.

В частности, выяснилось, что высокопоставленный офицер имеет двух жен. Израильские медиа не комментируют данную информацию. Также никаких комментариев не поступало и от самого военного.

Группа хакеров, называющая себя Moses Staff, завладела информацией о высших офицерах израильского режима.



В частности выяснилось, что новый глава Управления военной разведки (АМАН) генерал-майор Ахарон Халива имеет двух жен. pic.twitter.com/pAWgyCKy6Z — iribrussian (@iribrussian) November 16, 2021

Аарон Халива вступил в должность начальника военной разведки 5 ноября, сменив на этом посту генерал-майора Тамира Хеймана. Халива воевал в качестве командира взвода в 202-м парашютном батальоне в рамках операции «Закон и порядок» в Ливане в 1988 году. Позже он руководил 202-м десантным батальоном в Южном Ливане и во время Второй интифады. Он также возглавлял оперативный отдел Генштаба и отдел технологий и материально-технического обеспечения ЦАХАЛ. Согласно открытым источникам, высокопоставленный офицер женат и имеет пятерых детей, при этом двое из них от первого брака.

На днях группа Moses Stuff объявила о взломе киберсетей еврейского государства и скачивании 22 терабайт результатов фотосъемки его территории из архивов ЦАХАЛ. Кроме того, ранее хакеры получили доступ к секретным материалам Министерства обороны Израиля. Утечка включала карты спецопераций, отчеты, фотографии и сведения о солдатах.

Moses-Staff have been able to penetrate cyber infrastructure of the ???????? Israeli government and access to 22 TB 3D files of all areas to an accuracy of 5cm. This video is just a bit of their access. In addition, they have a little surprise for IDF in the video. pic.twitter.com/D1mkWwVOXd — Intelsky (@Intel_sky) November 14, 2021

По заявлениям самих Moses Staff, группа уже взломала более 165 серверов и 257 веб-сайтов, а также собрала терабайты данных таких структур, как Israel Post, и ряда крупных израильских технологических компаний (Electron Csillag, Epsilor, Ehud Leviathan Engineering, David Engineers, H.G.M. Engineering).

На фоне регулярных хакерских атак, предположительно инициированных Ираном, Министерство финансов США сообщило о создании совместной с Израилем целевой группы по борьбе с киберугрозами. Команде программистов поручено разработать порядок действий по защите данных в случае обнаружения опасности.