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Хакеры Moses Staff раскрыли личную тайну генерала ЦАХАЛ

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 17:41
Весь мир
Хакеры Moses Staff раскрыли личную тайну генерала ЦАХАЛ
pixabay.com  /  Khusen Rustamov

Тегеран, 16 ноября. Группа хакеров Moses Staff, предположительно связанная с Ираном, завладела информацией о главе Управления военной разведки ЦАХАЛ (АМАН) генерал-майоре Аароне Халиве. Об этом сообщила русская служба Pars Today.

В частности, выяснилось, что высокопоставленный офицер имеет двух жен. Израильские медиа не комментируют данную информацию. Также никаких комментариев не поступало и от самого военного.

Аарон Халива вступил в должность начальника военной разведки 5 ноября, сменив на этом посту генерал-майора Тамира Хеймана. Халива воевал в качестве командира взвода в 202-м парашютном батальоне в рамках операции «Закон и порядок» в Ливане в 1988 году. Позже он руководил 202-м десантным батальоном в Южном Ливане и во время Второй интифады. Он также возглавлял оперативный отдел Генштаба и отдел технологий и материально-технического обеспечения ЦАХАЛ. Согласно открытым источникам, высокопоставленный офицер женат и имеет пятерых детей, при этом двое из них от первого брака. 

На днях группа Moses Stuff объявила о взломе киберсетей еврейского государства и скачивании 22 терабайт результатов фотосъемки его территории из архивов ЦАХАЛ. Кроме того, ранее хакеры получили доступ к секретным материалам Министерства обороны Израиля. Утечка включала карты спецопераций, отчеты, фотографии и сведения о солдатах.

По заявлениям самих Moses Staff, группа уже взломала более 165 серверов и 257 веб-сайтов, а также собрала терабайты данных таких структур, как Israel Post, и ряда крупных израильских технологических компаний (Electron Csillag, Epsilor, Ehud Leviathan Engineering, David Engineers, H.G.M. Engineering).

На фоне регулярных хакерских атак, предположительно инициированных Ираном, Министерство финансов США сообщило о создании совместной с Израилем целевой группы по борьбе с киберугрозами. Команде программистов поручено разработать порядок действий по защите данных в случае обнаружения опасности.

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