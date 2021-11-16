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Никита Ефремов и Мария Ивакова объявили о расставании
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова объявили о расставании
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 16 ноября. Сын артиста Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной — телеведущей и блогером Марией Иваковой. Бывшие возлюбленные сами объявили об окончании отношений.

Ивакова рассказала поклонникам о расставании с Ефремовым-младшим на своей странице в Instagram. По словам блогера, им удалось разойтись на позитивной ноте.

«Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих», — написала телеведущая.

Экс-возлюбленная актера отметила, что они продолжают дружить и поддерживать друг друга. Как подчеркнула блогер, между ней и Ефремовым нет никаких скандалов и разделов имущества.

Сам артист тоже объявил об окончании отношений с возлюбленной в Instagram. Актер, как и его уже бывшая избранница, тоже не стал раскрывать причины разрыва.

«Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!» — заявил Ефремов.

Минувшим летом Ивакова признавалась, что они с Ефремовым регулярно ссорятся. По словам телеведущей, в основном конфликты возникали на почве совместной работы.

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