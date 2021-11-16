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Проверку QR-кодов для перелетов внедрят в России не позднее февраля 2022 года
Общество
Проверку QR-кодов для перелетов внедрят в России не позднее февраля 2022 года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 16 ноября. Внедрение проверки QR-кодов для перелетов состоится в России не позднее февраля 2022 года, сообщил замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов.

Необходимость QR-кодов при совершении перелета на воздушном судне будет максимум в феврале следующего года, отметил Богданов. От этого зависит здоровье пассажиров, подчеркнул заместитель министра в ходе форума «Транспорт России».

«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года», — подчеркнул он.

Министерство также рассматривает вопрос субсидий для авиакомпаний на фоне введения закона об использовании QR-кодов на транспорте. Правило будет распространяться также на иностранные авиакомпании. Ведомство рассчитывает, что закон примут уже в этом году.

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минтранс проверка qr-код
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