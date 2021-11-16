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Адвокат Гафурова оценила приговор студентке, сбившей на пешеходе детей
Общество
Адвокат Гафурова оценила приговор студентке, сбившей на пешеходе детей
pixabay.com  /  succo

Суд приговорил 19-летнюю студентку Валерию Башкирову, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Прокуратура просила назначить девушке более суровое наказание. В беседе с ФАН адвокат Элеонора Гафурова объяснила, какие факторы могли повлиять на строгость приговора.

Изначально к уголовному делу и к подсудимой Валерии Башкировой было приковано пристальное внимание общественности, так как в ДТП погибли двое малолетних детей, отметила Гафурова.

«В судебном заседании государственный обвинитель указал на то, что считает доказанной вину Башкировой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, и попросил назначить наказание подсудимой в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года», — рассказала она.

Однако 15 ноября Солнцевский районный суд вынес приговор, в соответствии с которым признал Башкирову виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет с лишением права управлять автомобилем сроком на два года шесть месяцев.

Адвокат Гафурова оценила вынесенный приговор студентке, сбившей на пешеходе детей
Из личного архива Гафуровой Элеоноры /

«Давать юридическую оценку относительно мягкости или строгости наказания сложно по простой причине: я не осуществляла защиту Валерии Башкировой и не знаю конкретных обстоятельств по данному делу. Но в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд вправе учесть признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба потерпевшим, молодой возраст, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также то, что преступление было совершено впервые по неосторожности», — объяснила адвокат.

Приговором суда отбывание наказания Башкировой было определено в колонии-поселении. По словам эксперта, вид исправительного учреждения для отбывания наказания устанавливается судом в соответствии с ч. 1 ст. 58 УК РФ. Обычно колониях-поселениях отбывают свой срок люди, которые совершили преступления по неосторожности, а также лица, впервые совершившие умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

По словам Гафуровой, нарушение статьи, которую вменяют Башкировой, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Но опять же свою роль могли сыграть смягчающие обстоятельства. К слову, помимо назначения наказания в виде пяти лет лишения свободы, суд также взыскал с Башкировой 4 млн рублей в пользу потерпевший стороны.

Трагедия произошла в Москве. Валерия Башкирова, управляя автомобилем, не уступила дорогу людям, переходящим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали трое маленьких детей, двое из них скончались в больнице.

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