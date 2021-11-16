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Поляк Корейба объяснил Шейнину детали антироссийского плана Варшавы по мигрантам
Политика
Поляк Корейба объяснил Шейнину детали антироссийского плана Варшавы по мигрантам
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 ноября. Варшава намерена воспользоваться ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе ради личной выгоды. Детали антироссийского плана в прямом эфире ток-шоу «Время покажет» раскрыл польский политолог Якуб Корейба.

В ходе беседы с телеведущим Артемом Шейниным Корейба признался, что главная цель антироссийского трюка Варшавы — это не Минск и президент Белоруссии Александр Лукашенко, а Россия. Сейчас официальная Москва дистанцируется от ситуации, однако втянуть ее в кризис бесконечными обвинениями и надуманными нападками Польша все же попытается, объяснил европейский публицист.

«Если вы думали, что этот мусоровоз пройдет мимо вас, то вы наивные. Если это сработает, значит, так можно. Если нам подарили такой кризис, такой шанс, то почему бы его не использовать?», — посчитал Корейба.

Поляк Корейба объяснил Шейнину детали антироссийского плана Варшавы по мигрантам
facebook.com / Якуб Корейба

Поведение Варшавы диктуется сугубо материалистскими соображениями. В случае, если польские власти начнут активную информационную кампанию против Белоруссии, она попросту не окупится. А вот непрекращающаяся агрессия в адрес России может привести к неожиданным и приятным для коллективного Запада дивидендам.

«Зачем нам обвинять в чем-то Лукашенко, если он нам ничего не может дать? Он не партнер для переговоров. А если мы обвиним вас, то, возможно, вы нам что-то дадите», — заявил Корейба в прямом эфире Первого канала.

Якуб Корейба уже не раз пробалтывался о планах Польши в случае усугубления отношений с Россией. Так, например, однажды он рассказал об «украинском щите» Варшавы на случай, если геополитическое противостояние перейдет в горячую фазу. Также в недавнем комментарии НСН Корейба объяснил мотивы польских властей в развернувшемся недавно противостоянии с Евросоюзом.

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