Настя Ивлеева станцевала с неприкрытыми ягодицами перед гостями Бала дебютанток Tatler

Москва, 16 ноября. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева удивила гостей Бала дебютанток Tatler довольно смелым номером. Знаменитость выступила на сцене в провокационном наряде вместе с участниками своего драг-шоу «Королевские кобры».

Бал дебютанток Tatler традиционно становится первым шагом в светской жизни юных представительниц знаменитых фамилий. В течение вечера девушки танцевали на паркете Дома Пашкова под пристальным вниманием гостей и фотографов.

Ивлеева, которая тоже посетила светское мероприятие, поделилась кадрами, снятыми на балу, в Instagram. Блогер пришла на бал в облегающем черном платье с открытой спиной. Однако это не единственная часть тела, которую телеведущая продемонстрировала гостям.

Знаменитость подготовила для afterparty Бала дебютанток Tatler довольно провокационный номер, небольшой отрывок которого показала в Stories. Ивлеева станцевала перед гостями мероприятия с неприкрытыми ягодицами.

Блогер надела на выступление черное боди с открытыми плечами, чулки на подтяжках и туфли на каблуках. Наряд телеведущей украшали многочисленные стразы и блестки. На видео знаменитость извивается на стуле, принимая смелые позы, а участники ее драг-шоу танцуют на заднем плане.

Prt Scr instagram.com / @_agentgirl_

Одной из дебютанток на балу Tatler стала дочь покойного режиссера и артиста Олега Табакова Мария. Старший брат 15-летней девушки, актер Павел Табаков сопроводил ее на бал. Кроме того, на светское мероприятие вместе с детьми пришла вдова Табакова Марина Зудина.