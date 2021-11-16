Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 18:02
18:00
Общество
#ЧЗП. Незаконный рынок, протекшая крыша и безопасность на дороге
17:58
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
17:56
Политика
Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео
17:55
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
17:55
Технологии
«Союз» впервые пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» в марте 2022 года
17:54
Экономика
Стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель в 2022 году
17:54
Политика
Бывший нардеп Мураев предрек Зеленскому судьбу хуже, чем у Януковича
17:52
Шоу-бизнес
Пересильд составила список людей, которым хотела бы отомстить
17:51
Весь мир
Египет поддержал Ливию на пути к проведению президентских выборов в срок
17:51
Спорт
Полузащитник «Спартака» Зобнин получил травму в матче Хорватия — Россия
Все новости

Настя Ивлеева станцевала с неприкрытыми ягодицами перед гостями Бала дебютанток Tatler
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева станцевала с неприкрытыми ягодицами перед гостями Бала дебютанток Tatler
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 16 ноября. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева удивила гостей Бала дебютанток Tatler довольно смелым номером. Знаменитость выступила на сцене в провокационном наряде вместе с участниками своего драг-шоу «Королевские кобры».

Бал дебютанток Tatler традиционно становится первым шагом в светской жизни юных представительниц знаменитых фамилий. В течение вечера девушки танцевали на паркете Дома Пашкова под пристальным вниманием гостей и фотографов.

Ивлеева, которая тоже посетила светское мероприятие, поделилась кадрами, снятыми на балу, в Instagram. Блогер пришла на бал в облегающем черном платье с открытой спиной. Однако это не единственная часть тела, которую телеведущая продемонстрировала гостям.

Знаменитость подготовила для afterparty Бала дебютанток Tatler довольно провокационный номер, небольшой отрывок которого показала в Stories. Ивлеева станцевала перед гостями мероприятия с неприкрытыми ягодицами.

Блогер надела на выступление черное боди с открытыми плечами, чулки на подтяжках и туфли на каблуках. Наряд телеведущей украшали многочисленные стразы и блестки. На видео знаменитость извивается на стуле, принимая смелые позы, а участники ее драг-шоу танцуют на заднем плане.

Настя Ивлеева станцевала с неприкрытыми ягодицами перед гостями Бала дебютанток Tatler
Prt Scr instagram.com / @_agentgirl_

Одной из дебютанток на балу Tatler стала дочь покойного режиссера и артиста Олега Табакова Мария. Старший брат 15-летней девушки, актер Павел Табаков сопроводил ее на бал. Кроме того, на светское мероприятие вместе с детьми пришла вдова Табакова Марина Зудина.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Настя Ивлеева станцевала с неприкрытыми ягодицами перед гостями Бала дебютанток Tatler
блогер бал дебютанток ивлеева
Комментировать