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Минтранс России рассчитывает, что закон о QR-кодах примут в 2021 году
Общество
Минтранс России рассчитывает, что закон о QR-кодах примут в 2021 году
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Российское министерство транспорта рассчитывает, что закон о QR-кодах о вакцинации примут уже в этом году. Об этом сообщил замглавы ведомства Кирилл Богданов.

Закон об использовании QR-кодов на транспорте будет распространяться и на зарубежные авиакомпании. Минтранс России ожидает принятия закона в 2021 году, отметил Богданов в рамках «Транспортной недели».

«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России», — сказал он.

Перед введением QR-кодов на транспорте необходимо провести эксперимент, сообщил первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов. Кабмин будет тщательно отрабатывать этот вопрос.

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минтранс транспорт qr-код
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