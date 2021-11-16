Минтранс России рассчитывает, что закон о QR-кодах примут в 2021 году

Москва, 16 ноября. Российское министерство транспорта рассчитывает, что закон о QR-кодах о вакцинации примут уже в этом году. Об этом сообщил замглавы ведомства Кирилл Богданов.

Закон об использовании QR-кодов на транспорте будет распространяться и на зарубежные авиакомпании. Минтранс России ожидает принятия закона в 2021 году, отметил Богданов в рамках «Транспортной недели».

«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России», — сказал он.

Перед введением QR-кодов на транспорте необходимо провести эксперимент, сообщил первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов. Кабмин будет тщательно отрабатывать этот вопрос.