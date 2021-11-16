Эксперты «Авито» выявили процент довольных своей зарплатой россиян

Москва, 16 ноября. Только четверть опрошенных жителей России указали, что довольны своим размером оплаты труда. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервисов «Авито» и GigAnt.

Около 39% граждан заявили, что в месяц им необходимо дополнительно более 25 тысяч рублей, чтобы заработной платы хватало на все расходы. Порядка 33% отметили, что им хватит прибавки в 15-25 тыс. рублей. Еще примерно четверть респондентов остались бы довольны дополнительными 5-15 тыс. в месяц.

При этом россияне находят различные варианты решения финансовых проблем. К примеру, они пытаются экономить и сокращать затраты (53%). Также часть жителей страны (37%) считает подработку основным способом улучшить материальное благосостояние.

Исследование проводилось с 5 по 11 ноября 2021 года. В нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет.

Реальные располагаемые доходы россиян в годовом исчислении увеличились на 8,1%. Это является максимумом за 11 лет, свидетельствуют данные Росстата.