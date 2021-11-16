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Вострецов призвал работодателей личным примером показать безопасность прививок от COVID-19
Общество
Вострецов призвал работодателей личным примером показать безопасность прививок от COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 ноября. Председатель профсоюзов РФ СОЦПРОФ Сергей Вострецов принял участие во Всероссийской конференции работников морских и речных портов во вторник.

На повестке дня встал вопрос о вакцинации от коронавируса сотрудников портов России. Большинство работников из-за развернутой в Сети антипропаганды прививочной кампании боятся делать прививки. При этом руководители предприятий не готовы брать ответственность за жизнь и здоровье сотрудников. Часть работников желает пройти вакцинацию, но они не готовы писать заявления о том, что будут делать это добровольно, так как в случае потери трудоспособности некому будет содержать семьи этих граждан.

Вострецов призвал работодателей личным примером показать безопасность прививок от COVID-19
Федеральное агентство новостей /

Вострецов призвал руководителей организаций на собственном примере показать, что в вакцинации от коронавируса нет ничего страшного и ее нужно пройти. В ходе конференции также было принято решение обратиться к властям РФ, чтобы разрешить правовую коллизию. Если людей заставляют прививаться на работе, ответственность за здоровье сотрудников должен нести работодатель, а перед ним — государство.

«К сожалению, мы понимаем, что пока все мы не приобретем коллективный иммунитет, нам не справиться с этой заразой, но и не беря на себя ответственность, власть тоже подрывает доверие граждан к самой процедуре вакцинации. Власть должна взять на себя всю полноту ответственности за жизнь и здоровье граждан, это справедливое требование», — подчеркнул Вострецов.

Российское правительство ранее внесло в Госдуму новый порядок оплаты труда медработников. Лидер СОЦПРОФ положительно отреагировал на данную реформу. Он уточнил, что теперь врачам не придется работать до потери сознания для достойной зарплаты.

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вострецов вакцинация порты соцпроф
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