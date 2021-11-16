Правительство России приняло решение об изменении максимального размера пособия по безработице

Москва, 16 ноября. Максимальный объем пособия по безработице в следующем году увеличивается в России. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Новый максимальный размер выплат по безработице в Российской Федерации достигнет в 2022 году 12 792 рублей. Информация об этом имеется в постановлении, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными <...> минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», — отмечается в публикации.

Минтруд России напоминает, что максимальное пособие по безработице в этом году равняется 12 130 рублям, что входит в соответствие с минимальным размером оплаты труда по прошлому году.

Социальные выплаты в наибольшем размере предоставляются россиянам в первые три месяца после регистрации и получения статуса безработного гражданина (не более 12 792 рублей). Второй промежуток в три месяца предоставляет жителям страны 60% от зарплаты, но не больше 5 тыс. рублей.