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Правительство России приняло решение об изменении максимального размера пособия по безработице
Экономика
Правительство России приняло решение об изменении максимального размера пособия по безработице
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 ноября. Максимальный объем пособия по безработице в следующем году увеличивается в России. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Новый максимальный размер выплат по безработице в Российской Федерации достигнет в 2022 году 12 792 рублей. Информация об этом имеется в постановлении, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными <...> минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», — отмечается в публикации.

Минтруд России напоминает, что максимальное пособие по безработице в этом году равняется 12 130 рублям, что входит в соответствие с минимальным размером оплаты труда по прошлому году.

Социальные выплаты в наибольшем размере предоставляются россиянам в первые три месяца после регистрации и получения статуса безработного гражданина (не более 12 792 рублей). Второй промежуток в три месяца предоставляет жителям страны 60% от зарплаты, но не больше 5 тыс. рублей.

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мишустин выплаты пособие по безработице Минтруд России
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