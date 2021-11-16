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Сатановский: США и Германия обречены на полное уничтожение в случае войны с Россией
Армия
Сатановский: США и Германия обречены на полное уничтожение в случае войны с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 ноября. Россия является единственной страной в мире, которая способна полностью уничтожить США и всех их союзников. Об этом заявил российский политолог Евгений Сатановский.

Эксперт отметил, что в последнее время западные страны все чаще пытаются убедить мировую общественность в якобы «агрессивном поведении» России, создавая еще большую напряженность в отношениях с Москвой. При этом Запад отверг все инициативы российской стороны, направленные на восстановление диалога, передает «ПолитРоссия».

Сатановский назвал недальновидной политику западных стран в отношении России, отметив, что дальнейшее развитие событий в подобном ключе может привести к масштабному вооруженному противостоянию, в результате которого США, Германия и их союзники будут полностью уничтожены.

«Вспомнили бы немцы, что ли, как им кисло было, когда наши по Германии шли, Берлин и все прочее, что у них там было, брали с ходу. Теперь, если война будет, так совсем другая: мало что от Германии останется. А, может, и вовсе ничего. Да и от Штатов не больше», — написал Сатановский в своем Telegram-канале.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у российских границ. Также министр отметил, что интенсивность воздушной разведки стран Североатлантического альянса вблизи границ России заметно увеличилась, передает ytro.news.

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