Музей естественной истории Аризоны описал самого большого динозавра в истории Земли

Феникс, 16 ноября. Гигант суперзавр, ходивший по Земле примерно 150 миллионов лет назад, всегда рассматривался как одно из самых длинных живых существ, но после нового анализа окаменелостей это установлено достоверно. К этому выводу пришла группа исследователей Брайан Кертис, палеонтолога Музея естественной истории Аризоны.

Новые свидетельства говорят о том, что размер ящера мог доходить до 39 или даже 42 метров. Для сравнения, длина диплодока, занимающего второе место списка гигантов, составляет не более 33 метров.

Впервые окаменелости суперзавра были обнаружены еще в 1972 году, но тогда ученые не понимали, какие из костей принадлежат собственно суперзавру, а какие относятся к другим видам. Только в 1985 году палеонтологи заключили, что все найденные останки являются скелетом гигантского ящера, передает Planet Today.

Ранее сообщалось, что в Аргентине найден новый вид динозавров. Длинна Menucocelsior arriagadai колебалась от восьми до 15 метров, а его вес мог составлять до шести тонн.