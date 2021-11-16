Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 18:01
18:00
Общество
Адвокат Гафурова оценила приговор студентке, сбившей на пешеходе детей
18:00
Общество
#ЧЗП. Незаконный рынок, протекшая крыша и безопасность на дороге
17:58
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
17:56
Политика
Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео
17:55
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
17:55
Технологии
«Союз» впервые пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» в марте 2022 года
17:54
Экономика
Стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель в 2022 году
17:54
Политика
Бывший нардеп Мураев предрек Зеленскому судьбу хуже, чем у Януковича
17:52
Шоу-бизнес
Пересильд составила список людей, которым хотела бы отомстить
17:51
Весь мир
Египет поддержал Ливию на пути к проведению президентских выборов в срок
Все новости

Музей естественной истории Аризоны описал самого большого динозавра в истории Земли

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 16:28
Наука
Музей естественной истории Аризоны описал самого большого динозавра в истории Земли
pixabay.com  /  AzDude

Феникс, 16 ноября. Гигант суперзавр, ходивший по Земле примерно 150 миллионов лет назад, всегда рассматривался как одно из самых длинных живых существ, но после нового анализа окаменелостей это установлено достоверно. К этому выводу пришла группа исследователей Брайан Кертис, палеонтолога Музея естественной истории Аризоны.

Новые свидетельства говорят о том, что размер ящера мог доходить до 39 или даже 42 метров. Для сравнения, длина диплодока, занимающего второе место списка гигантов, составляет не более 33 метров.

Впервые окаменелости суперзавра были обнаружены еще в 1972 году, но тогда ученые не понимали, какие из костей принадлежат собственно суперзавру, а какие относятся к другим видам. Только в 1985 году палеонтологи заключили, что все найденные останки являются скелетом гигантского ящера, передает Planet Today.

Ранее сообщалось, что в Аргентине найден новый вид динозавров. Длинна Menucocelsior arriagadai колебалась от восьми до 15 метров, а его вес мог составлять до шести тонн.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Музей естественной истории Аризоны описал самого большого динозавра в истории Земли
динозавры палеонтология суперзавр
Комментировать