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Шойгу принял доклад об оснащении войск в Воронежской области перспективными вооружениями
Армия
Шойгу принял доклад об оснащении войск в Воронежской области перспективными вооружениями
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 16 ноября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командования ЗВО о темпах оснащения воинских частей Воронежской области гиперзвуковыми и перспективными вооружениями.

Заседание провели в рамках поездки министра в войска Западного военного округа, передает «Звезда».

Шойгу показали современные средства транспортирования техники, эксплуатируемые подвижными подразделениями, а также порядок действий в составе автомобильных колонн. После этого министру отчитались о ходе работ по возведению многоэтажного жилого комплекса, детсада и школы для детей военнослужащих. Работы планируют завершить до конца 2021 года.

Ранее министр заявил, что НАТО укрепляет военную инфраструктуру у российских границ, в частности, в Черном море, что негативно влияет на военно-политическую обстановку в регионе и может отрицательно сказаться на ситуации на Украине.

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