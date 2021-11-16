Политолог Скориков: «Киев скрывает от украинцев масштаб энергетической катастрофы»

Киев скрывает от украинцев масштаб энергетической катастрофы. Такое мнение ФАН высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Вопрос закупки угля

Киев не закупает уголь у Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не покупаем уголь [у ДНР и ЛНР]. Некоторые каналы под разным соусом это осуждают, хотя, на мой взгляд, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к энергетической независимости Украины», — заявил он.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Зеленский добавил, что якобы не соответствует действительности и информация о веерных отключениях электроэнергии в стране в текущем отопительном сезоне.

«Отключения света могут пугать только тех, у кого отключены логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки про отключение света, отключайте звук на некоторых лживых каналах», — отметил он.

Заметим, что украинские медиа уже не первый год публикуют информацию о том, что Киев скрыто покупает уголь у Донецкой и Луганской народных республик.

«Должны аплодировать стоя»

Как отметил Иван Скориков, трудности перевода при обсуждении энергетической проблемы между украинской и луганской делегациями в ТКГ не столько важны. Важно то, что проблема обсуждалась — это не отрицает никто, — и то, что луганская сторона публично выразила готовность рассмотреть возможность оказания помощи Киеву.

«Адекватно оценивая этот жест с точки зрения Минских соглашений, все делегации, все гаранты урегулирования должны аплодировать стоя. Ведь это не что иное, как намерение восстановить социально-экономические связи, предписанные пунктами договора. Однако для русофобского киевского режима это по-прежнему неприемлемая повестка. Иначе получается, что Украина публично признает реальную энергетическую катастрофу, которую скрывает от населения», — пояснил Иван Скориков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Скориков отмечает: получается так, что Киев признает субъектность народных республик. Торговля с названным «врагом» идет вразрез с самой сущностью постмайданного геополитического проекта «Украина», единственная цель которого — постоянные удары по России и всему русскому, уверен политолог.

«Поэтому украинские спикеры пошли на попятную, вновь продекларировав антинародный политический лозунг «назло Путину уши отморозим», — заключил Иван Скориков.

Ранее Скориков выразил мнение, что отопительный кризис на Украине становится не только реальной опасностью для населения, но и главной темой для политических спекуляций. Конкурирующие политические группы уже начали предлагать фантастические спасительные планы.