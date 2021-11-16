Качиньский исключил возможность вооруженного противостояния между Польшей и Белоруссией

Варшава, 16 ноября. Вооруженное противостояние между Польшей и Белоруссией на фоне миграционного кризиса является маловероятным. Об этом заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский.

Политик отметил, что ситуация на границе между Польшей и Белоруссией остается сложной, однако это не значит, что страны планируют разворачивать боевые действия.

«Войны с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте. Я использую это слово — скорее — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником», — сказал Качиньский.

Напомним, миграционный кризис на польско-белорусской границе возник из-за наплыва большого числа беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз через территорию Белоруссии. При этом ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск делает все возможное, чтобы не допустить перерастания миграционного кризиса в вооруженный конфликт, передает ytro.news.