Кровавый уикенд: в минувшие выходные в США погибли семь человек, больше 40 пострадали

В США прошел очередной «кровавый уикенд», который завершился массовой перестрелкой возле одной из школ в Колорадо, в результате которой пострадали шесть подростков. Также крупные «шутинги» произошли в Северной Каролине и Иллинойсе. На этой неделе значительную часть пострадавших составили дети.

О самых громких происшествиях минувших выходных в Соединенных Штатах — в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Колорадо

Наиболее массовая перестрелка произошла в понедельник в одной из школ города Орора, штат Колорадо. Неизвестный открыл стрельбу по группе подростков, как сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

#APDAlert: Officers are on scene of a shooting at Nome Park, Nome/12th.



There are multiple people shot, unknown ages or conditions. Central HS is on lockdown.



Unknown suspect, who is no longer on scene.



Updates will be here. pic.twitter.com/SCZBhrm8Iv — Aurora Police Dept ???? (@AuroraPD) November 15, 2021

По данным правоохранителей, преступник пришел в Ном-парк возле учебного заведения в понедельник днем и начал стрелять из неустановленного оружия, после чего скрылся. В результате ранения получили шесть подростков в возрасте от 14 до 18 лет, их госпитализировали в состоянии различной тяжести. Как сообщают очевидцы, всего было совершено от 30 до 50 выстрелов.

5 children were shot near #CentralHighSchool in #Aurora, #Colorado. Officers are on the scene of a shooting at Nome Park pic.twitter.com/pjdJ3sRyO0 — Newsistaan (@newsistaan) November 15, 2021

Just got to the scene of a shooting at Nome Park near Aurora Central High School. Police say 5 people ages 14-17 taken to the hospital. Working to get more info #9NEWS pic.twitter.com/JA2m50sPqs — Noel Brennan (@Noeltbrennan) November 15, 2021

В настоящее время нападавшего разыскивают, полицейские взяли под охрану здание школы.

Иллинойс

В Чикаго отмечают некоторое снижение количества убийств по сравнению с прошлыми выходными, когда погибло десять человек и 42 пострадали. «Кровавый урожай» этого уикенда — четверо убитых и 21 раненый.

Chicago shootings: 21 shot, 4 fatally, in weekend gun violence, police say https://t.co/2nEnV7txW9 via @abc7chicago — MARK LA MONTE (@houndfromunder1) November 15, 2021

Сразу трое мужчин получили ранения в субботу в Ист-Гарфилд-парке на Вест-Сайде. По словам пострадавших, они стояли на улице, когда неизвестный открыл по ним огонь. В итоге 22-летний мужчина был ранен в голову, 19-летний — в ногу и 24-летний получил пулевое ранение в грудь. Всех доставили в больницу, состояние последнего врачи оценили, как критическое.

В субботу днем в Лондейле был подстрелен 17-летний молодой человек. Неизвестный выстрелил в него из проезжающего мимо автомобиля, сообщили в полиции. Юношу доставили в больницу на Маунт-Синай. Его состояние оценивают, как удовлетворительное.

A Chicago shooting left a 20-year-old woman critically hurt Friday; shots were fired on West Jackson in Fifth City, CPD says. https://t.co/JGHoybAlb9 — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) November 14, 2021

20-летняя женщина была найдена мертвой в пятницу вечером в Вест-Сайде. Она ехала домой, когда неизвестный выстрелил ей в голову, в результате чего девушка скончалась. Полиция разыскивает преступника.

Вечером в пятницу в районе бульвара Западный Вашингтон был найден 28-летний мужчина без сознания с огнестрельным ранением в грудь. Прибывшие на место врачи зафиксировали его смерть.

Нью-Йорк

Массовая стрельба произошла в нью-йоркском квартале Гарлем, неизвестные ранили сразу четырех человек.

4 people shot on NYC street https://t.co/NTyRDr1yc1 — Brief News Channel (@BriefChannel) November 16, 2021

По данным полиции, несколько мужчин стояли на перекрестке бульвара Малкольма Икс и 141-й Стрит в Гарлеме, когда кто-то из автомобиля открыл по ним огонь. В итоге все четверо получили различные ранения, после чего попытались самостоятельно добраться до больницы. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

Полиция разыскивает стрелков.

Еще один житель Нью-Йорка обнаружен раненым в Ист-Гарфилд-парке на Вест-Сайде. Пострадавшего доставили в больницу Строгера, но врачи вскоре объявили о его смерти, сообщает полиция.

Северная Каролина

В течение выходных в Северной Каролине в результате перестрелок пострадали восемь человек.

Police say eight people were wounded by gunfire in Winston-Salem over the weekend, including three people who were shot while they were in their vehicles. https://t.co/oHc1H28NWq — WWAY News (@WWAY) November 15, 2021

Полиция города Уинстон-Салем сообщила, что четыре человека были ранены утром в субботу, когда началась стрельба на вечеринке. Позднее в этот же день 38-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову.

Среди пострадавших были также две местные жительницы. По одной из них неизвестный открыл огонь, когда она вела машину, из-за чего американка врезалась в жилой дом.

Другая женщина получила выстрел в ногу после того, как внедорожник проехал рядом с ней по шоссе, и водитель открыл огонь по ее автомобилю.

Полиция выясняет обстоятельства всех происшествий.

Вирджиния

В Ричмонде за выходные погибли два ребенка и двое мужчин пострадали.

Two boys were killed and two men were seriously injured in a shooting at a convenience store in Richmond on Friday night. https://t.co/Lg3EMMk22o — WTOP (@WTOP) November 13, 2021

Стрельба произошла в продуктовом магазине OMG. Прибывшая на место полиция обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями, которых доставили в больницу. Позже стало известно, что мальчики в возрасте 9 и 14 лет погибли, двое мужчин находятся в стабильном состоянии.

«Такого рода действия недопустимы в Ричмонде. Картина снова повторяется. Наши молодые люди становятся жертвами случайного насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил начальник полиции Джеральд Смит во время пресс-конференции.

Он сказал, что создаст оперативную группу офицеров для расследования этой стрельбы и других подобных случаев в городе.

Джорджия

На юго-западе Атланты при невыясненных обстоятельствах был убит 8-летний мальчик. Ребенка срочно доставили в местную больницу, где он скончался. В настоящее время неясно, что привело к стрельбе и последующей гибели. Полиция расследует дело.

«Мы пока еще в начале расследования. Это очень прискорбный инцидент. Как мы знаем, в результате полученных травм скончался несовершеннолетний ребенок», — сказал лейтенант Ральф Вулфолк.

Atlanta shooting: 8-year-old shot and killed at apartment complex, police sayhttps://t.co/OnyzQKN56U — Fox News (@FoxNews) November 15, 2021

Виргиния

В городе Питерсберг в результате стрельбы пострадала 15-летняя девочка.

Teenager arrested in connection to weekend shooting of 15-year-old girl in Petersburg https://t.co/sxw9MQHSOI — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) November 15, 2021

По данным правоохранителей, они получили сообщение о стрельбе в субботу около семи вечера в 1100-й квартале У. Уит-стрит. В итоге был задержан 16-летний подросток, который по неизвестной причине выстрелил в девушку. Последнюю доставили в больницу. Врачи сказали, что ее жизни ничего не угрожает.

Малолетнему стрелку предъявлено обвинение в неосторожном обращении с огнестрельным оружием. Его поместили в следственный изолятор на время расследования.

Согласно данным американского сервиса Gun Violence Archive, с начала ноября произошло 24 массовых расстрела, а их общее число за год достигло 627. Количество смертей в результате преступлений с огнестрельным оружием с начала 2021 года — 18,1 тыс., ранено — 39,9 тыс. человек.