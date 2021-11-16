Политолог Рар: звонок Меркель в Минск ознаменовал триумф Лукашенко над Европой

Москва, 16 ноября. Звонок исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту Белоруссии Александру Лукашенко — это в любом случае сигнал о триумфе Минска над всем Евросоюзом. Об этом заявил политолог Александр Рар.

Как отметил экс-советник правительства Германии, официальный Берлин все еще намерен устроить Лукашенко «публичную порку»: закрыть границы, давить экономическими и политическими санкциями, публично отказываться признавать его легитимность. Однако сам факт звонка Ангелы Меркель ставит крест на таком поведении еврократов, уверен Александр Рар.

«Польша — один из самых главных союзников Германии в Евросоюзе, несмотря на разногласия по ценностным вопросам и "Северному потоку — 2". Скорее всего, Германия, несмотря на то, что Меркель поняла, что надо напрямую разговаривать с Лукашенко, хочет устроить Лукашенко публичную порку, ввести против него новые санкции, наказать его за беженцев, которых он направил на ЕС... Она решила отказаться здесь от морали и попытаться напрямую и быстро решить вопрос», — раскрыл немецкий политолог тайный смысл звонка Меркель.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

По мнению политолога Рара, сейчас Евросоюз изо всех сил отказывается от ответственности за беженцев на белорусско-польской границе, хотя именно политика санкций и стала причиной миграционного кризиса. Также, как отметил эксперт из ФРГ в комментарии НСН, официальный Берлин продолжает отдаляться во внешней политики от Брюсселя, а значит, вопрос «Северного потока — 2» будет меньше зависеть от давления европейского сообщества.