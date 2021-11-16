Красноярский край создал платформу «Советник» для обработки обращений граждан к депутатам

Санкт-Петербург, 16 ноября. Эксперт Международной академии менеджмента, почетный доктор наук Елена Чурина в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» перечислила главные преимущества созданной в Красноярске системы.

Эксперты из Красноярского края создали специальную платформу, которая должна помогать обрабатывать обращения граждан к депутатам. В данный момент разработка проходит этап тестирования. В ближайшее время в нее намерены добавить искусственный интеллект, отметила Чурина.

«Ответить в чате ботом — это не проблема, мы это уже давно делаем. Все это работает, но, во-первых, спрашивают не лично вас. А во-вторых, система не имеет методологической основы. Робот может повторить только то, чему его научат», — объяснила она.

Различные робот-системы, по ее мнению, могут лингвистически поддержать диалог. При этом человеку необходимо понимать, с кем именно он разговаривает, подчеркнула Чурина. Для расшифровки смысла запросов обычно используют искусственный интеллект. Тестирование платформы и дальнейшая ее разработка с участием специалистов «Центра Н. С. Говорова "Адаптация и развитие человека"» позволит привлечь к процессу настоящих экспертов. Чурина уточнила, что их поиск ведется с помощью сайта «Полилогия», где проходит опрос граждан и собирается их мнение. Участница пресс-конференции является одним из соавторов методики проекта.

«Мы далеко продвинулись. Мы смогли провести несколько научно-исследовательских экспериментов. У нас уже более семи тысяч мнений. Благодаря этому мы поняли, куда нужно двигаться и какие технологии дорабатывать», — отметила она.

По ее словам, уже в конце ноября планируется запуск методической работы совместно с группой экспертов из Красноярского края. Вместе они будут анализировать обработку обращений граждан к депутатам.

Кроме того, в эфире Медиагруппы «Патриот» Чурина объяснила, чем вызвано большое количество противников вакцинации от коронавируса. По ее мнению, причина кроется в «хаосе мнений» — люди, не имеющие экспертных знаний в той или иной области, транслируют свое мнение в массы, вводя в заблуждение.