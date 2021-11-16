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Володин сделал замечание Жириновскому за перепалку в Госдуме с коммунистом Коломейцевым
Политика
Володин сделал замечание Жириновскому за перепалку в Госдуме с коммунистом Коломейцевым
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 16 ноября. Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский устроил перепалку с членом фракции КПРФ Николаем Коломейцевым и назвал того «валенком ростовским». Спикеру парламента Вячеславу Володину пришлось вмешаться и сделать замечание.

Поводом для перепалки стало прерванное Коломейцевым выступление лидера либерал-демократов. Жириновский не стерпел такого отношения и жестко высказался о поведении коммуниста, назвав его «валенком ростовским» и потребовал от него уважения к выступающим, призвав собравшихся «за 30 секунд» лишить представителя КПРФ мандата.

«Помолчи, Коломейцев, помолчи! Ростовский валенок. Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы. В первую очередь мандата лишить! За 30 секунд на голосовании лишить мандата депутата Коломейцева. Саботажем занимается. Вам в Ростове баней руководить нельзя доверить! Вы здесь фракцию представляете. Позор! Замолчи, Коломейцев! Сейчас всех…» — на этих словах главе фракции ЛДПР отключили микрофон.

Володину пришлось вмешаться. Он заглушил выступление Жириновского призвал его не оскорблять Коломейцева, а также не делать в его адрес негативных комментариев. От сумы и от тюрьмы зарекаться нельзя, напомнил председатель федерального парламента. Ранее эпатажный лидер ЛДПР попал в центр скандала из-за «домогательств» к мужчине. Как пишет НСН, депутат намерен наказать обвинителя за клевету в зале суда.

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