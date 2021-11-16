Шойгу: на испытаниях новая противоспутниковая система «ювелирно» поразила цель на орбите

Москва, 16 ноября. Успех испытаний российской противоспутниковой системы подтвердил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По словам министра, система с ювелирной точностью поразила мишень в космосе.

Во вторник, 16 ноября, Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях противоспутниковой системы, ее работу проверили, поразив цель на земной орбите. В качестве мишени выступил недействующий спутник «Целина-Д», он находился в космосе с 1982 года.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», — рассказал министр во время деловой поездки в Воронежскую область.

Фрагменты «Целина-Д» были внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования, поэтому не представляют опасности для работы МКС или других космических аппаратов на орбите.

Ранее претензии США к России, которая якобы создала угрозу для работы МКС своими испытаниями, опроверг глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что американская сторона демонстрирует откровенное лицемерие, когда заявляет о своей встревоженности размещением оружия в космосе.