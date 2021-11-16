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«Бред сумасшедшего»: политолог Дудчак о стремлении главы минобороны Украины вернуть Крым
Политика
«Бред сумасшедшего»: политолог Дудчак о стремлении главы минобороны Украины вернуть Крым
Федеральное агентство новостей  / 

Если Украина решит провести военную операцию в Донбассе, то есть шанс потерять целое государство. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Ранее новоиспеченный руководитель украинского военного ведомства Алексей Резников во время рабочего визита в Николаевскую область заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы возвратить себе полуостров Крым и взять под контроль Донбасс.

Глава военного ведомства также отметил высокий профессионализм ВС Украины, который поможет обеспечить оборону государства, армия сделает все для свободы и независимости Украины.

«Конечно, [Алексей] Резников может делать все возможное, чтобы вернуть Крым, например: взять пустые ведра и побегать вдоль побережья, где виднеются российские корабли, или навести порчу на российскую армию и Крым. Пожалуй, это все из списка возможных средств Резникова», — прокомментировал Дудчак.

«Бред сумасшедшего»: Политолог Дудчак о стремлении главы Минобороны Украины вернуть Крым
facebook.com / Олексій Резніков

Политолог добавил, что Украина может предпринять самоубийственную попытку и провести военную операцию в Донбассе, но это может закончиться потерей государства.

«России не нужно реагировать на бред сумасшедшего. Россия по этому поводу давно высказалась, и не имеет смысла повторять тысячный раз, что вопрос с Крымом закрыт окончательно. Как мы видим, Донбасс постепенно интегрирует в российскую экономику», — рассказал собеседник ФАН.

Александр Дудчак уверен, что необходимо положить конец обстрелам на территории Донбасса и не допускать захвата населенных пунктов в «серой зоне».

Ранее бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский становится авторитарным. По мнению экс-главы МВД, глава государства попал в ловушку, из которой ему трудно выбраться.

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Все новости / Политика / «Бред сумасшедшего»: политолог Дудчак о стремлении главы минобороны Украины вернуть Крым
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