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Центробанк РФ скорректировал официальные курсы валют на 17 ноября
Экономика
Центробанк РФ скорректировал официальные курсы валют на 17 ноября
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 16 ноября. Российская валюта снизится по отношению к доллару, но укрепит свои позиции к евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США вырос на 28,29 копейки и оказался на отметке 72,56 рубля за единицу. Стоимость евро опустилась на 24,92 копейки, до 82,52 рубля.

При этом на старте торгов Московской биржи рубль увеличился к американской и европейской валютам. Доллар по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии снизился на 49 копеек, до 72,01 рубля, а биржевой курс евро сократился на 40 копеек, до 81,98 рубля.

Предновогодний период не раз оказывался неудачным для российской валюты. Но это не означает, что такая тенденция будет повторяться из раза в раз, заявил аналитик Дмитрий Бабин. Основными причинами снижения курса рубля в последнее время он назвал высокие объемы выплат по внешним долгам компаний.

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