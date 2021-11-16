МО Армении: четверо военных получили ранения из-за обстрелов со стороны Азербайджана

Ереван, 16 ноября. Боевые действия на восточном направлении границы с Арменией продолжаются, четверо военнослужащих получили ранения. Об этом заявило министерство обороны республики.

По данным оборонного ведомства, азербайджанские войска продолжают провокации на рубежах Армении. В результате обстрелов пострадали четверо армянских военнослужащих, получив ранения различной степени тяжести. Накануне Министерство обороны Армении уже обвиняло Азербайджан в применении бронетехники, артиллерии и стрелкового оружия на границе.

«Азербайджанские войска предприняли очередную провокацию, напав на дислоцированные там армянские посты. Противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти Армении запросили у России помощь в защите суверенных территорий республики в связи с неспокойной обстановкой на границе.

Также сообщалось, что Совет безопасности Армении призывает Россию, ОДКБ и международное сообщество обратить внимание на «агрессивные действия» со стороны азербайджанских ВС, передает RT.