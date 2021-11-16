Сенатор Ковитиди напомнила о зиме на фоне приостановки сертификации «Северного потока — 2»

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди отреагировала на информацию о приостановке Германией процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Немецкий регулятор Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) сообщил, что решение связано с процессом переоформления организационной структуры проекта. Возобновить процедуру сертификации регулятор намерен после создания оператором Nord Stream 2 отдельной компании, которая возьмет на себя управление немецким участком «Северного потока — 2».

По мнению Ольги Ковитиди, позиция немецкого регулятора понятна. Однако вся эта ситуация может оставить без тепла миллионы европейцев, что вызовет недовольство граждан как Германии, так и всего Евросоюза. Своим мнением политик поделилась в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Северный поток — 2» и близкая зима. Колонка Ольги Ковитиди

Информация Федерального сетевого агентства ФРГ о временной приостановке процедуры сертификации газопровода «СП-2» в связи с необходимостью учреждения дочерней структуры компании принята российской стороной. Заявление немецкого регулятора, что приостановка осуществлена ради обеспечения соответствия газопровода правилам и нормативным требованиям, услышано.

Не комментируя действия немецкой стороны, хочу напомнить нашим зарубежным коллегам, что зима близко. Рассмотрение новой заявки на сертификацию «Северного потока — 2» может потребовать несколько месяцев. Должны ли в Германии учитывать информацию Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), согласно которой почти три миллиона жителей ЕС не могут позволить себе отапливать жилье из-за низкой зарплаты, ухудшения экономической ситуации и существенного роста цен на электроэнергию? Думаю, вопрос риторический.

Напомню также факт, который отмечают многие эксперты: европейцев, похоже, сильно раздражает беспрецедентное вмешательство США в вопросы, касающиеся суверенитета Германии и Европы в целом. Мне подобные действия США представляются крайне циничными. Мы помним, что строительство газопровода должно было завершиться в 2019 году, но США, незаинтересованные в усилении Европы, навязывающие европейцам свой сжиженный газ, наложили санкции на компании, работающие над проектом. В результате этого давления срок сдачи «Северного потока —2» был вынужденно передвинут.

Как мне видится, в Европе вполне четко «считывают» хищные финансово-экономические посылы США, щедро приправленные очередными разговорами о мнимой «российской угрозе». Достаточно вспомнить заявление главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста о необходимости «перестать закидывать США ватными шариками» и наложить ответные санкции на американских сенаторов. Напомню, глава профильного комитета германского парламента призвал более жестко отвечать на давление со стороны США в вопросе строительства «Северного потока — 2». На мой взгляд, подобные политические инициативы основаны на серьезном настрое большинства рядовых граждан Германии, четко осознающих европейские реалии.