Минобороны Белоруссии: Минск пока не считает нужным размещать военные базы РФ в республике

Минск, 16 ноября. Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы на территории Белоруссии, несмотря на активизацию сил НАТО у границ республики. Об этом заявил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

По его словам, в настоящее время войска республики справляются с возложенными на них задачами, оданко в случае необходимости из России в Белоруссию будут переброшены дополнительные силы и несколько дивизионов ракетных комплексов «Искандер».

«У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Белоруссия и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории», — пояснил Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что региональная группировка войск Союзного государства является надежным щитом не только для Москвы и Минска, но и для всего постсоветского пространства. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Россия и Белоруссия будут жестко действовать в ответ на продвижение войск НАТО к границам Союзного государства.