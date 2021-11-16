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Лавров и глава комиссии Африканского союза обсудили укрепление стратегического партнерства
Весь мир
Лавров и глава комиссии Африканского союза обсудили укрепление стратегического партнерства
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 16 ноября. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел рабочую встречу с председателем комиссии Африканского союза Муса Факи Махаматом. Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства и заявили о готовности ко второй встрече лидеров России и стран Черного континента.

«Отношения находятся на подъеме и развиваются в различных областях. Это подтвердилось на первом в истории саммите "Россия — Африка" в октябре 2019 года в городе Сочи. С тех пор мы сотрудничали в самых разных форматах. Совсем недавно вместе участвовали в конференции по Ливии, состоявшейся в Париже», — заявил министр во время вступительной речи.

Лавров добавил, что в настоящее время стороны могут рассмотреть весь спектр имеющихся возможностей для взаимодействия Москвы с международной межправительственной организацией, а также провести подготовку ко второй встрече в верхах.

«Будем рады услышать ваши оценки положения дел в различных конфликтных зонах на континенте. Россия активно содействует их урегулированию. Рассчитываем, что сегодняшние переговоры помогут делать это более эффективно», — заключил дипломат.

Лавров и глава комиссии Африканского союза обсудили укрепление стратегического партнерства
wikipedia.org / U.S. Department of State, Public Domain

Кроме того, стороны намерены обсудить взаимодействие в таких отраслях, как поддержание мира, обеспечение безопасности в регионе, подготовка кадров, а также развитие образования, науки и технологий.

Ранее Сергей Лавров во время встречи в формате «2+2» во Франции сообщил, что Москва оказывает Мали военно-техническое содействие по линии межгосударственного сотрудничества и не вмешивается во взаимодействие суверенных властей африканской страны с частными военными компаниями.

Кроме того, он провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, где стороны договорились укреплять политический диалог и взаимодействие в различных сферах.

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