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Банды G9 an Fanmi приостановили топливную блокаду в Гаити
Весь мир
Банды G9 an Fanmi приостановили топливную блокаду в Гаити
Global Look Press  /  David de la Paz / XinHua

Порт-о-Пренс, 16 ноября. Коалиция криминальных банд Гаити G9 an Fanmi приостановила топливную блокаду, которая привела к тяжелому кризису, продолжавшемуся почти месяц. Об этом сообщает агентство Reuters.

Крупнейший конгломерат банд Гаити G9 an Fanmi, который контролирует ключевые районы и автодороги в западной части столицы Порт-о-Пренса, начал пропускать автоцистерны к крупнейшему портовому топливному терминалу, что вызвало большие очереди.

Главарь G9 an Fanmi Джимми Шеризье ранее заявил, что группировка намерена открыть доступ к топливному терминалу на одну неделю. Он предупредил, что продолжит блокаду, если премьер-министр Гаити Ариэль Анри не покинет пост.

После приостановки блокады многие предприятия в стране возобновили свою работу. Так, гаитянские банки возобновили обычный график после месяца ограничений работы из-за нехватки бензина для электрогенераторов. Больницы, переставшие работать по причине сбоев электричества, вновь начали принимать пациентов.

Многие в Порт-о-Пренсе продолжают жаловаться на трудности при покупке горючего. Люди вынуждены покупать топливо в пластиковых контейнерах на черном рынке, который в значительной степени контролируется бандами.

Джимми Шеризье, бывший полицейский, известный в криминальных кругах как «Барбекю», неоднократно публично требовал «немедленной отставки» Ариэля Анри, прежде всего в связи с подозрениями в причастности премьера к «гнусному и чудовищному» убийству бывшего президента Жовенеля Моиза 7 июля. Он заявлял, что готов оттеснить Анри от власти «ценой крови».

Преступные банды держали под блокадой поставки бензина в стране в течение месяца, спровоцировав серьезный топливный кризис. Дефицит горючего еще больше усугубил положение населения Гаити, которое страдает от экономических проблем, высокого уровня насилия со стороны банд, политического кризиса и последствий землетрясения летом 2021 года.

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гаити топливо Джимми Шеризье
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