Банды G9 an Fanmi приостановили топливную блокаду в Гаити

Порт-о-Пренс, 16 ноября. Коалиция криминальных банд Гаити G9 an Fanmi приостановила топливную блокаду, которая привела к тяжелому кризису, продолжавшемуся почти месяц. Об этом сообщает агентство Reuters.

Крупнейший конгломерат банд Гаити G9 an Fanmi, который контролирует ключевые районы и автодороги в западной части столицы Порт-о-Пренса, начал пропускать автоцистерны к крупнейшему портовому топливному терминалу, что вызвало большие очереди.

Главарь G9 an Fanmi Джимми Шеризье ранее заявил, что группировка намерена открыть доступ к топливному терминалу на одну неделю. Он предупредил, что продолжит блокаду, если премьер-министр Гаити Ариэль Анри не покинет пост.

После приостановки блокады многие предприятия в стране возобновили свою работу. Так, гаитянские банки возобновили обычный график после месяца ограничений работы из-за нехватки бензина для электрогенераторов. Больницы, переставшие работать по причине сбоев электричества, вновь начали принимать пациентов.

Многие в Порт-о-Пренсе продолжают жаловаться на трудности при покупке горючего. Люди вынуждены покупать топливо в пластиковых контейнерах на черном рынке, который в значительной степени контролируется бандами.

It's a very #happyMonday here in Haiti as we receive 500 gallons of fuel! Our electrician sourced the goods - what a legend! A huge sigh of relief from all the staff who work at HCBH, and we hope that this will allow the hospital to continue to run until the middle of next week???? pic.twitter.com/iMR3VRMGpz