Вдовец Людмилы Сенчиной рассказал, каким будет памятник артистки на Смоленском кладбище

Санкт-Петербург, 16 ноября. Вдовец певицы Людмилы Сенчиной Владимир Андреев рассказал о памятнике, который установят на могиле артистки на Смоленском кладбище. По его словам, мемориал практически готов.

Андреев в разговоре с изданием «Петербургский дневник» описал памятник именитой исполнительнице. Мемориал представляет собой две стелы, два крыла, на одном изображен большой портрет певицы, а на другом — надпись «Людмила Петровна Сенчина, народная артистка России» и годы жизни. С обратной стороны портрета будут строчки из песни «Любовь и разлука».

«Думаю, все, наконец, срослось. Уже готовы основной портрет и надписи, камни все шлифованные, всё красиво и замечательно, я работу принял, осталось только врезать крест, и мастера определят время установки», — добавил вдовец артистки.

Людмила Сенчина скончалась в январе 2018 года в возрасте 67 лет. Почти четыре года на могиле артистки не было памятника. Вдовец объяснил, в чем причина долгого отсутствия монумента на могиле исполнительницы.