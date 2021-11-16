Фигуристка Дарья Усачева вернулась в Россию из Японии в инвалидной коляске

Москва, 16 ноября. Российская фигуристка Дарья Усачева вернулась в Москву после Гран-при в Японии. Спортсменка, получившая травму, прибыла на родину в инвалидной коляске.

Кадры с прилетевшей в Россию Усачевой появились в фанатском Instagram-аккаунте f.u.n.sector. Фигуристку сняли на видео в аэропорту, где ее встречали поклонники. Фанаты подарили спортсменке множество букетов и фрукты, а также предложили свою помощь, но Усачева от нее отказалась.

Prt Scr instagram.com / @f.u.n.sector

Напомним, фигуристка получила травму ноги на разминке перед короткой программой. Из-за случившегося она была вынуждена сняться с четвертого этапа серии Гран-при. У спортсменки диагностировали отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Хореограф Усачевой Даниил Глейхенгауз рассказывал, что она травмировалась, когда пошла на тройной флип и сделала «бабочку». По его словам, было заметно, что в воздухе фигуристка почувствовала боль.