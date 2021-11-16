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Жители Брянска попросили Путина ввести в России обязательную вакцинацию
Общество
Жители Брянска попросили Путина ввести в России обязательную вакцинацию
Пресс-служба Балтийского флота  / 

Брянск, 16 ноября. Брянские активисты опубликовали воззвание к президенту России Владимиру Путину на тему всенародной вакцинации от COVID-19.

На YouTube-канале Алексея Жучкова опубликован видеоролик, на котором к Путину обращаются неравнодушные жители Брянска. Все они слезно призывают его распорядиться о всеобщей и обязательной вакцинации россиян, чтобы пресечь распространение смертоносной коронавирусной заразы, сообщает РИА «Стрела».

Среди главных аргументов активисты выделили тезис о том, что вакцинация — это жизнь, но в стране есть много безответственных людей, которые уклоняются от прививок и подвергают смертельному риску себя и окружающих. Попутно брянские общественники заклеймили позором антипрививочников.

Ранее ФАН сообщал о принципиальной позиции президента РФ Владимира Путина по вопросу введения в стране обязательной вакцинации от COVID-19.

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