Жители Брянска попросили Путина ввести в России обязательную вакцинацию

Брянск, 16 ноября. Брянские активисты опубликовали воззвание к президенту России Владимиру Путину на тему всенародной вакцинации от COVID-19.

На YouTube-канале Алексея Жучкова опубликован видеоролик, на котором к Путину обращаются неравнодушные жители Брянска. Все они слезно призывают его распорядиться о всеобщей и обязательной вакцинации россиян, чтобы пресечь распространение смертоносной коронавирусной заразы, сообщает РИА «Стрела».

Среди главных аргументов активисты выделили тезис о том, что вакцинация — это жизнь, но в стране есть много безответственных людей, которые уклоняются от прививок и подвергают смертельному риску себя и окружающих. Попутно брянские общественники заклеймили позором антипрививочников.

Ранее ФАН сообщал о принципиальной позиции президента РФ Владимира Путина по вопросу введения в стране обязательной вакцинации от COVID-19.