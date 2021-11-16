Российского писателя Виктора Пелевина нашли в Таиланде

Бангкок, 16 ноября. Писателя Виктора Пелевина, скрывающегося от публики уже два десятилетия, увидели в Таиланде. По некоторым данным, он находится на острове Самуй.

Фотографии предполагаемого Пелевина разместил Mash в своем Telegram-канале. Доказательств, что на кадрах настоящий писатель, пока нет. Но канал уверяет, что это он, и обещает поделиться подробностями.

Prt Scr Telegram / MASH

Автор Generation «П» путешествовал в 2017 и 2018 годах. Иногда он приезжал в Россию, но исключительно для того, чтобы сделать пересадку и отправиться в путь дальше. По информации того же Telegram-канала, последний раз писатель был в Москве 30 ноября 2019 года. В этот день он отправился из столичного аэропорта в Бангкок.

Летом этого года распространилось фото Виктора Пелевина, сделанное в прошлом году. Однако проверить достоверность обнародованного снимка невозможно.