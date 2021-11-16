Президент Сербии Вучич поблагодарил Москву за поставку Белграду партии танков Т-72МС

Белград, 16 ноября. Глава Республики Сербия Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку 30-ти танков Т-72МС и 30-ти бронетранспортеров БРДМ-2МС.

Сербский президент Александр Вучич во время осмотра выставки вооружений в честь Дня Сухопутных войск выразил благодарность Москве за поставку Белграду военной техники.

«Мы получили это от русских, Сергей Шойгу недавно нам передал эту технику, передача состоялась в Нише. И действительно спасибо нашим русским друзьям за то, что они нам послали. Эти танки (Т-72МС — Прим. ред.) имеют особую защиту», — подчеркнул Вучич.

Глава республики добавил, что сербские танкисты поделились своим впечатлением о технике российского производства, назвав Т-72МС лучшим в мире танком.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью для «Соловьев Live» заявил, что сотрудничество Москвы и Белграда в военно-технической сфере сегодня находится на самом высоком уровне.

Также сообщалось, что Вучич планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цены на газ и объемы газовых поставок в Сербию, передает RT.